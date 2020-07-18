المؤتمرنت -

غارات عدوانية متواصلة وخروقات مستمرة

استمرت قوى العدوان في خرق هدنة الحديدة، وشن الطيران 18 غارة على أربع محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 88 خرقاً بينها تحليق طائرة حربية في أجواء حيس وست طائرات تجسسية أجواء كيلو 16 والمنظر ومدينة الحديدة، و 26 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 86 صاروخاً وقذيفة و55 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.



وقصفت قوى العدوان بصاروخي كاتيوشا وبمختلف العيارات الرشاشة على الأحياء السكنية في شارع الـ50 وكلية الهندسة، وبسبع قذائف مدفعية شرق حيس.



وأشار المصدر إلى احتراق منزل مواطن في مدينة الدريهمي المحاصرة إثر قصف مدفعي لقوى العدوان، واستهدف القصف أيضاً قرية الدحفش في أطراف المدينة.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مدينة حرض بمحافظة حجة، وغارتين على مديرية ناطع بمحافظة البيضاء.



وشن طيران العدوان 11 غارة على مديريات مجزر، العبدية، وصرواح بمحافظة مأرب، وغارتين على منطقة اللبنات بمديرية الحزم محافظة الجوف.