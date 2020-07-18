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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني هطول امطار متفرقة وأكثر غزارة من الأيام الماضية مصحوبة بالرياح وعواصف رعدية

الحالة الجوية لــ3 أيام قادمة.. أمطار رعدية غزيرة

المؤتمرنت -
الحالة الجوية لــ3 أيام قادمة.. أمطار رعدية غزيرة
توقع المركز الوطني هطول امطار متفرقة وأكثر غزارة من الأيام الماضية مصحوبة بالرياح وعواصف رعدية على أجزاء من المرتفعات الغربية وتمتد شرقاً الى الصحاري والهضاب الداخلية.

وأشارالمركز في نشرته الجوية، إلى استمرار حالة عدم استقرار الأجواء في أجزاء واسعة من البلاد ؛لافتاً إلى أن الأمطار ستهطل متفاوتة الشدة بعضها غزيرة مصحوبة برياح شديدة وعواصف رعدية على مناطق في سلسلة المرتفعات الغربية وتمتد شرقاً الى الصحاري والهضاب الداخلية في مأرب والجوف والبيضاء وشبوة وحضرموت.

وذكر المركز أن الأمطار ستمد غرباً الى المرتفعات الجبلية للسواحل الغربية وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها من المهرة شرقاً الى لحج غرباً.

ونبّه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بعدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول؛ والاحتماء من الرياح الشديدة والعواصف الرعدية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم.

ودعا إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية.

وحذر المركز مرتادي البحر وربابنة السفن والصيادين حول أرخبيل سقطرى والسواحل والمناطق الشرقية والجنوبية والغربية من سوء الأحوال الجوية ومن الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأفاد المركز أن أمطاراً رعدية متفرقة هطلت خلال ال 24 ساعة الماضية على أجزاء من المرتفعات الجبلية والسواحل الشرقية .








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