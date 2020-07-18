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المؤتمر نت - إب..مبادرة طبية لمعالجة مرضى فقراء مجاناً

إب..مبادرة طبية لمعالجة مرضى فقراء مجاناً

المؤتمرنت -
إب..مبادرة طبية لمعالجة مرضى فقراء مجاناً
أطلق فريق طبي بمحافظة إب اليوم مبادرة لتقديم الإستشارات الطبية المجانية للمرضى من الفقراء عبر تخصيص يوم الخميس من كل أسبوع بتنفيذ زيارات لمعالجتهم في مناطقهم.

وباشر الفريق نشاطه التطوعي بتقديم الاستشارات الطبية للمرضى في عزلة ريمان بمديرية ريف إب.

وأوضح استشاري جراحة العظام والمفاصل والتشوهات الولادية الدكتور أحمد فؤاد العنسي أن المبادرة تهدف لتوفير الخدمات والاستشارات الطبية للمرضى من الفقراء بما يخفف من معاناتهم التي تفاقمت في ظل العدوان الحصار.

ولفت إلى صعوبة وصول غالبية الحالات المستهدفة من الفقراء إلى مركز المحافظة نتيجة عدم قدرتها على تحمل نفقات النقل وتكاليف العلاج.

فيما أكد استشاري الجراحة العامة الدكتور سيف علي غابشه، ضرورة إسهام المنشآت الطبية العامة والخاصة وشركات الأدوية في توفير الدواء للمرضى من الفقراء.*سبأ








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