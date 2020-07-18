السبت, 18-يوليو-2020 الساعة: 09:30 م - آخر تحديث: 09:26 م (26: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
لا خيار إلا أن نكون معاً
بقلم /صادق بن امين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
عن لجنة تقييم استهداف العدوان للمدنيين
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
إسقاط تمثال جورج واشنطن وضرورات التغيير الإنساني في العالم بِرُمَّته
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
تساؤلات فى واقع متشظى
عبدالرحمن الشيبانى
الدائمة‮ ‬الرئيسية‮.. ‬عام‮ ‬على‮ ‬الانتصار‮ ‬للقيم‮ ‬والمبادئ‮ ‬الميثاقية‮ ‬
راسل‮ ‬القرشي‮
كهرباء الحديدة.. النجاح يبدا من تنظيم الصفوف
عمار الاسودي
خمس‮ ‬سنوات‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬اليمني
الفريق‮/‬ جلال‮ ‬الرويشان
بعد‮ ‬خمس‮ ‬سنوات‮ ..‬لا‮ ‬حل‮ ‬إلا‮ ‬بإيقاف‮ ‬العدوان‮ ‬
خالد‮ ‬سعيد‮ ‬الديني
العطار .. في رحاب الخالدين
بقلم: عبيد بن ضبيع
أمام قيادتنا التنظيمية..!!
توفيق الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - حذر الفلكي عدنان الشوافي اليوم من منخفض جوي في الشرق الاوسط يبدأ تأثيره في اليمن غدٍ الأحد

الشوافي يحذر: منخفض جوي جديد يبدأ تأثيره في اليمن غداً

المؤتمرنت -
الشوافي يحذر: منخفض جوي جديد يبدأ تأثيره في اليمن غداً
حذر الفلكي عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" اليوم من منخفض جوي في الشرق الاوسط يبدأ تأثيره في اليمن غدٍ الأحد، قائلاً بحسب بينات وخرائط الأقمار الصناعية ونماذج الطقس فان أهم مؤشرات الطقس في اليمن والشرق الأوسط من السبت 18 يوليو 2020 لاسبوع قادم.

واوضح "الشوافي" مؤشرات طقس الشرق الاوسط بشكل عام حيث تبدا تاثيرات منطقة ضغط منخفض في بحر العرب على سلطنة عمان من السبت 18 يوليو 2020 حيث تؤدي الى تدفق كتلة هوائية عالية الرطوبة وتشكل السحب الركامية وهطول الأمطار على شرق وجنوب وجنوب غرب سلطنة عمان ومن الاحد تبدا التأثيرات على اليمن وبعض المناطق في جنوب وجنوب غرب السعودية، تساعد الحالة على تراجع ملحوظ في درجة الحرارة جنوب الجزيرة العربية من جنوب سلطنة عمان وحتى غرب اليمن واجزاء من جنوب غرب السعودية، بينما يبقى شرق وشمال شرق السعودية وبقية دول الخليج تحت تأثير الارتفاع الشديد لدرجة الحرارة والمؤشر المتوقع نحو ارتفاع بسيط في درجات الحرارة عن ما كانت عليه، مع الاشارة أن تتمركز موجة الحر على العراق لتصل العظمى حوالي 50 درجة مئوية على عدة مناطق فيها وقد تجتاز ذلك في جنوب شرق العراق، يصاحب ذلك إرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على معظم المناطق في دول الشام وشرق وجنوب شرق مصر وشمال السودان.

وتابع "الفلكي عدنان الشوافي" موضحا تفاصيل طقس اليمن حيث تبدا تاثيراتها الكتلة الهوائية الرطبة على اليمن من الأحد 19 يوليو 2020 حيث تتركز التاثيرات/الهطول للامطار يومي الأحد والاثنين على الهضاب الشرقية وتتوسع لتغطي اجزاء من السواحل والصحاري الشرقية في المهرة وحضرموت حتى شبوة بالتزامن مع نشاط الهطول للأمطار على بقية المحافظات حتى غرب اليمن ومن مساء الإثنين يتركز الهطول على المرتفعات الجبلية الجنوبية غربية والشمالية غربية والهضاب الداخلية وتمتد الى السواحل الغربية والجنوبية والصحاري وبشكل عام متوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة والتي تصل الى الغزيرة على معظم المناطق ويرافقها رياح هابطة نشطة وقد يصاحبها هطول حبات البرد خصوصا على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، وان شاء الله مع نهاية الأسبوع يكون الهطول للأمطار قد غطى معظم المناطق اليمنية من شرقها إلى غربها.

وبين "الشوافي" توقعات درجات الحرارة بالنسبة لليمن متوقعا أن تشهد المناطق الساحلية خصوصاً الشرقية والجنوبية في اليمن تراجع (إنخفاض) ملحوظ في درجات الحرارة سواء العظمى نهار والصغرى ليلا عن ما كانت علية الايام الماضية وكذا الهضاب والصحاري الشرقية والداخلية سوف تشهد تراجع ملحوظ خصوصا مارب والجوف.

واختتم الفلكي عدنان الشوافي بالتحذيرات داعيا إلى توخي الحذر من مخاطر الأمطار الرعدية وما يرافقها من برق وتدفق سيول وانخفاض الرؤية الأفقية وبرد، ودعا الصيادين ومرتادي البحر في السواحل الجنوبية للجزيرة العربية وخصوصا في غرب بحر العرب وارخبيل سقطرى اليمنية لتوخي الحذر من إرتفاع هبات الرياح وإضطراب الموج، ودعا إلى توخى الحذر من درجات الحرارة الشديدة في العراق والدول والمناطق المذكورة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
محافظات: إب..مبادرة طبية لمعالجة مرضى فقراء مجاناً
أخبار: الأمم المتحدة تحذر من مجاعة مدمرة في اليمن
عربي ودولي: المكسيك تسجل 736 وفاة و7252 إصابة بكورونا
أخبار: دراسة تكشف من هم أكثر عرضة للوفاة بكورونا
أخبار: مليون إصابة بكورونا حول العالم في 100 ساعة
أخبار: الحالة الجوية لــ3 أيام قادمة.. أمطار رعدية غزيرة
أخبار: غارات عدوانية متواصلة وخروقات مستمرة
علوم وتقنية: العقاقير المفيدة والمضرة لعلاج كورونا
أخبار: جديد العلماء: أجسام مضادة تهاجم كورونا وتحيده
عربي ودولي: الصحة العالمية: زيادة قياسية بإصابات كورونا
أخبار: هؤلاء يحظر عليهم التطعيم بلقاح كورونا
أخبار: فرنسا تفتح تحقيقاً ضد بن زايد بجرائم تعذيب باليمن
رياضة: منتخب الشباب يعسكر استعداداً لنهائيات آسيا
أخبار: طيران العدوان يجدد غاراته على 4 محافظات
رياضة: جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022
علوم وتقنية: اكتشاف 6 أنواع لكورونا.. والأعراض مختلفة
فنون ومنوعات: العثور على جثة رجل أعمال مقطعة
اقتصاد: إرتفاع الذهب إلى أكثر من 1805 دولار للاوقية
أخبار: رصد 88 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة
أخبار: شركة النفط تستغيث.. كارثة إنسانية وشيكة
أخبار: تحذير جديد من المركز الوطني للأرصاد
علوم وتقنية: دراسة تكشف "مفاجأة جديدة" بشأن المناعة
علوم وتقنية: تحذير للشباب من مخاطر كورونا
عربي ودولي: الهند تتخطى عتبة المليون إصابة بكورونا
أخبار: خروقات المرتزقة في الحديدة توقع شهيد
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020