المؤتمرنت -

الشوافي يحذر: منخفض جوي جديد يبدأ تأثيره في اليمن غداً

حذر الفلكي عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" اليوم من منخفض جوي في الشرق الاوسط يبدأ تأثيره في اليمن غدٍ الأحد، قائلاً بحسب بينات وخرائط الأقمار الصناعية ونماذج الطقس فان أهم مؤشرات الطقس في اليمن والشرق الأوسط من السبت 18 يوليو 2020 لاسبوع قادم.



واوضح "الشوافي" مؤشرات طقس الشرق الاوسط بشكل عام حيث تبدا تاثيرات منطقة ضغط منخفض في بحر العرب على سلطنة عمان من السبت 18 يوليو 2020 حيث تؤدي الى تدفق كتلة هوائية عالية الرطوبة وتشكل السحب الركامية وهطول الأمطار على شرق وجنوب وجنوب غرب سلطنة عمان ومن الاحد تبدا التأثيرات على اليمن وبعض المناطق في جنوب وجنوب غرب السعودية، تساعد الحالة على تراجع ملحوظ في درجة الحرارة جنوب الجزيرة العربية من جنوب سلطنة عمان وحتى غرب اليمن واجزاء من جنوب غرب السعودية، بينما يبقى شرق وشمال شرق السعودية وبقية دول الخليج تحت تأثير الارتفاع الشديد لدرجة الحرارة والمؤشر المتوقع نحو ارتفاع بسيط في درجات الحرارة عن ما كانت عليه، مع الاشارة أن تتمركز موجة الحر على العراق لتصل العظمى حوالي 50 درجة مئوية على عدة مناطق فيها وقد تجتاز ذلك في جنوب شرق العراق، يصاحب ذلك إرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على معظم المناطق في دول الشام وشرق وجنوب شرق مصر وشمال السودان.



وتابع "الفلكي عدنان الشوافي" موضحا تفاصيل طقس اليمن حيث تبدا تاثيراتها الكتلة الهوائية الرطبة على اليمن من الأحد 19 يوليو 2020 حيث تتركز التاثيرات/الهطول للامطار يومي الأحد والاثنين على الهضاب الشرقية وتتوسع لتغطي اجزاء من السواحل والصحاري الشرقية في المهرة وحضرموت حتى شبوة بالتزامن مع نشاط الهطول للأمطار على بقية المحافظات حتى غرب اليمن ومن مساء الإثنين يتركز الهطول على المرتفعات الجبلية الجنوبية غربية والشمالية غربية والهضاب الداخلية وتمتد الى السواحل الغربية والجنوبية والصحاري وبشكل عام متوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة والتي تصل الى الغزيرة على معظم المناطق ويرافقها رياح هابطة نشطة وقد يصاحبها هطول حبات البرد خصوصا على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، وان شاء الله مع نهاية الأسبوع يكون الهطول للأمطار قد غطى معظم المناطق اليمنية من شرقها إلى غربها.



وبين "الشوافي" توقعات درجات الحرارة بالنسبة لليمن متوقعا أن تشهد المناطق الساحلية خصوصاً الشرقية والجنوبية في اليمن تراجع (إنخفاض) ملحوظ في درجات الحرارة سواء العظمى نهار والصغرى ليلا عن ما كانت علية الايام الماضية وكذا الهضاب والصحاري الشرقية والداخلية سوف تشهد تراجع ملحوظ خصوصا مارب والجوف.



واختتم الفلكي عدنان الشوافي بالتحذيرات داعيا إلى توخي الحذر من مخاطر الأمطار الرعدية وما يرافقها من برق وتدفق سيول وانخفاض الرؤية الأفقية وبرد، ودعا الصيادين ومرتادي البحر في السواحل الجنوبية للجزيرة العربية وخصوصا في غرب بحر العرب وارخبيل سقطرى اليمنية لتوخي الحذر من إرتفاع هبات الرياح وإضطراب الموج، ودعا إلى توخى الحذر من درجات الحرارة الشديدة في العراق والدول والمناطق المذكورة.