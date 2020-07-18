المؤتمرنت -

الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ أحمد البروشي

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ احمد قاسم البروشي مدير مديرية حوث سابقاً، واحد وجهاء العصيمات في حاشد، الذي انتقل إلى رحمة الله بعد حياة زاخرة بالبذل والعطاء في خدمة مجتمعه ووطنه.



وأعرب أمين عام المؤتمر عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته للعقيد علي احمد قاسم البروشي وإخوانه، وبقية افراد الاسرة، وكافة آل البروشي بمديرية حوث محافظة عمران بهذا المصاب الأليم..



وأشار إلى مناقب الفقيد ومآثره الطيبة وسعيه لإصلاح ذات البين ونشر قيم الخير والصلاح في أوساط المجتمع..



سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وان يعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان ..



” إنا لله وإنا إليه راجعون “.