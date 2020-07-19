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الصحة العالمية: زيادة يومية قياسية في إصابات كورونا

سجلت منظمة الصحة العالمية زيادة قياسية في أعداد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت 259848 حالة.



وأظهر التقرير اليومي للمنظمة السبت أن أكبر الزيادات حدثت في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا.



كانت المنظمة سجلت، الجمعة، 237743 إصابة جديدة، فيما زادت الوفيات 7360 حالة في أكبر زيادة يومية منذ العاشر من مايو.



وأظهر التقرير اليومي للمنظمة أن أكبر الزيادات حدثت في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا، وفقاً لرويترز.



وبلغ متوسط ​​الوفيات 4800 في اليوم خلال شهر يوليو، بزيادة طفيفة عن متوسط بلغ​​ 4600 وفاة في اليوم في يونيو.



وتجاوز إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا عالميا 14 مليون، الجمعة، وفقا لإحصاءات رويترز، في تطور كبير آخر يتعلق بوتيرة انتشار المرض الذي أودى بحياة ما يقرب من 600 ألف شخص في 7 أشهر.



وتعني هذه الزيادة أنه جرى تسجيل مليون حالة إصابة خلال مدة تقل عن 100 ساعة.



وسجلت منظمة الصحة العالمية 71484 حالة إصابة جديدة في الولايات المتحدة و45403 في البرازيل و34884 في الهند و13373 في جنوب أفريقيا.