الأحد, 19-يوليو-2020 الساعة: 03:38 م - آخر تحديث: 03:25 م (25: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
لا خيار إلا أن نكون معاً
بقلم /صادق بن امين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
عن لجنة تقييم استهداف العدوان للمدنيين
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
إسقاط تمثال جورج واشنطن وضرورات التغيير الإنساني في العالم بِرُمَّته
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
تساؤلات فى واقع متشظى
عبدالرحمن الشيبانى
الدائمة‮ ‬الرئيسية‮.. ‬عام‮ ‬على‮ ‬الانتصار‮ ‬للقيم‮ ‬والمبادئ‮ ‬الميثاقية‮ ‬
راسل‮ ‬القرشي‮
كهرباء الحديدة.. النجاح يبدا من تنظيم الصفوف
عمار الاسودي
خمس‮ ‬سنوات‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬اليمني
الفريق‮/‬ جلال‮ ‬الرويشان
بعد‮ ‬خمس‮ ‬سنوات‮ ..‬لا‮ ‬حل‮ ‬إلا‮ ‬بإيقاف‮ ‬العدوان‮ ‬
خالد‮ ‬سعيد‮ ‬الديني
العطار .. في رحاب الخالدين
بقلم: عبيد بن ضبيع
أمام قيادتنا التنظيمية..!!
توفيق الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - واصلت قوى العدوان تصعيد خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، ما أدى إلى إصابة فتاة، في حين شن الطيران 12 غارة على محافظتي مأرب والبيضاء

جريحة في الحديدة وغارات على مأرب والبيضاء

المؤتمرنت -
جريحة في الحديدة وغارات على مأرب والبيضاء
واصلت قوى العدوان تصعيد خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، ما أدى إلى إصابة فتاة، في حين شن الطيران 12 غارة على محافظتي مأرب والبيضاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 112 خرقاً بينها تحليق عشر طائرات حربية في أجواء المنظر وكيلو 16 ومدينة الحديدة، وثلاث طائرات تجسسية في أجواء الدريهمي و 31 خرقاً بقصف مدفعي و68 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأكد المصدر إصابة فتاة بطلق ناري في الرأس بنيران قوى العدوان بمنطقة الجبلية في مديرية التحيتا.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ست غارات على منطقتي صلب بمديرية مجزر ونجد العتق بمديرية صرواح في محافظة مأرب.

واستهدف طيران العدوان بست غارات مديرية ناطع والسوادية بمحافظة البيضاء.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: ميلان يسحق بولونيا بخماسية
رياضة: أتالانتا يتعادل مع مضيفه فيرونا
فنون ومنوعات: بعد مطاردته لأيام.. اعتقال "رامبو الغابة السوداء"
أخبار: تصعيد خطير بالحديدة.. 112 خرقاً لقوى العدوان
أخبار: ماذا تفعل 20 دقيقة إضافية من النوم لجسمك؟
أخبار: الشوافي يحذر: منخفض جوي يبدأ تأثيره باليمن غداً
محافظات: إب..مبادرة طبية لمعالجة مرضى فقراء مجاناً
أخبار: شركة النفط تحذر من خطورة تخزين المشتقات
أخبار: البرلمان يحيل رسالة وزير العدل لـ"الدستورية"
أخبار: شرف يناقش مع غراندي تصعيد دول العدوان
أخبار: الأمم المتحدة تحذر من مجاعة مدمرة في اليمن
عربي ودولي: المكسيك تسجل 736 وفاة و7252 إصابة بكورونا
أخبار: دراسة تكشف من هم أكثر عرضة للوفاة بكورونا
أخبار: مليون إصابة بكورونا حول العالم في 100 ساعة
أخبار: الحالة الجوية لــ3 أيام قادمة.. أمطار رعدية غزيرة
أخبار: غارات عدوانية متواصلة وخروقات مستمرة
علوم وتقنية: العقاقير المفيدة والمضرة لعلاج كورونا
أخبار: جديد العلماء: أجسام مضادة تهاجم كورونا وتحيده
عربي ودولي: الصحة العالمية: زيادة قياسية بإصابات كورونا
أخبار: هؤلاء يحظر عليهم التطعيم بلقاح كورونا
أخبار: فرنسا تفتح تحقيقاً ضد بن زايد بجرائم تعذيب باليمن
رياضة: منتخب الشباب يعسكر استعداداً لنهائيات آسيا
أخبار: طيران العدوان يجدد غاراته على 4 محافظات
رياضة: جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022
علوم وتقنية: اكتشاف 6 أنواع لكورونا.. والأعراض مختلفة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020