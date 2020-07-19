المؤتمرنت -

جريحة في الحديدة وغارات على مأرب والبيضاء

واصلت قوى العدوان تصعيد خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، ما أدى إلى إصابة فتاة، في حين شن الطيران 12 غارة على محافظتي مأرب والبيضاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 112 خرقاً بينها تحليق عشر طائرات حربية في أجواء المنظر وكيلو 16 ومدينة الحديدة، وثلاث طائرات تجسسية في أجواء الدريهمي و 31 خرقاً بقصف مدفعي و68 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.



وأكد المصدر إصابة فتاة بطلق ناري في الرأس بنيران قوى العدوان بمنطقة الجبلية في مديرية التحيتا.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ست غارات على منطقتي صلب بمديرية مجزر ونجد العتق بمديرية صرواح في محافظة مأرب.



واستهدف طيران العدوان بست غارات مديرية ناطع والسوادية بمحافظة البيضاء.