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المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة التربوي القدير احمد علي ناصر النويرة

الأمين العام يعزي بوفاة احمد النويرة

المؤتمرنت -
الأمين العام يعزي بوفاة احمد النويرة
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة التربوي القدير احمد علي ناصر النويرة، الذي انتقل إلى رحمة الله بعد حياة زاخرة بالبذل والعطاء في خدمة مجتمعه ووطنه.

وعبّر أمين عام المؤتمر باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لنجل الفقيد محمد احمد علي ناصر النويره وإخوانه، وكافة آل النويرة،بهذا المصاب الأليم..

سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وان يعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان ..

” إنا لله وإنا إليه راجعون “.








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