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المؤتمر نت - واصلت قوى العدوان تصعيد خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، في حين شن الطيران 25 غارة على 3 محافظات

تصعيد عسكري بالحديدة وغارات على 3 محافظات

المؤتمرنت -
تصعيد عسكري بالحديدة وغارات على 3 محافظات
واصلت قوى العدوان تصعيد خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، في حين شن الطيران 25 غارة على 3 محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 110 خروقات بينها تحليق سبع طائرات حربية في أجواء حيس والمنظر وكيلو 16 ومدينة الحديدة و طائرة تجسسية أجواء كيلو 16، و16 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 51 قذيفة و 86 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وذكر المصدر أن قوى العدوان استهدفت بالمدفعية والأسلحة الرشاشة باتجاه حارة الضبياني وشارع الـ50 وكلية الهندسة ، وقصفت بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية مدينة الدريهمي المحاصرة.

وأفاد المصدر بأن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة.

وشن طيران العدوان السعودي، ثلاث غارات على مزارع المواطنين في منطقة الجر بمديرية عبس وأربع غارات على منطقة الطينة بمديرية ميدي في محافظة حجة.

وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن ثلاث غارات على مديرية ناطع في محافظة البيضاء، و15 غارة على منطقتي صلب في مديرية مجزر ونجد العتق في مديرية صرواح بمحافظة مأرب.








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