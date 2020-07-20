المؤتمرنت -

موجة غبار شديدة تجتاح صنعاء وعدد من المحافظات

نبه المركز الوطني للأرصاد من موجة غبار محلية المصدر تكونت على صحارى محافظتي الجوف وصعدة نتيجة التيارات الهابطة المصاحبة للسحب الركامية الضخمة التي أثرت على نجران والمناطق الحدودية.



وأوضح المركز في نشرته الجوية، أن موجة الغبار تحركت بسرعة كبيرة مع الرياح الشمالية الشرقية لتعم مناطق المرتفعات الجبلية وصولاً إلى السواحل الجنوبية.



وتوقع المركز أن تتلاشى هذه الموجة خلال الـ24 ساعة القادمة مع تحسن ملحوظ في العوامل الجوية على المرتفعات الشمالية الغربية وزيادة فرص الأمطار خلال ساعات الظهيرة والمساء .



وذكر المركز أن حالة عدم الاستقرار في الأجواء مستمرة على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية وأجزاء من محافظات المهرة وحضرموت وشبوة وأبين والسواحل الجنوبية والشرقية والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.



وتوقع المركز هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على أجزاء من محافظات المهرة وحضرموت وشبوة وأبين والمرتفعات الغربية من محافظة صعدة وحتى تعز ولحج.



ولفت إلى أن الأمطار ستمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظتي البيضاء والضالع وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها ، فيما ستتأثر محافظتا مأرب والجوف بأمطار خفيفة إلى متوسطة.



ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية والانزلاقات الطينية



ونصح المركز المواطنين، بارتداء الكمامات وعدم فتح النوافذ والأبواب والحرص على عدم تعرض الأطفال وكبار السن ومن يعانون من الأمراض الصدرية للغبار .