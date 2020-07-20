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الصحة العالمية تعلن موعد بدء التطعيم ضد كورونا

اعلنت سمية سواميناثان كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية عن إمكانية البدء بنشر التطعيم ضد فيروس كورونا على نطاق واسع في منتصف العام المقبل، مشيرة إلى تفاؤل حذر بشأن حالة عملية البحث والتطوير.



وقالت سمية سواميناثان لوكالة الأنباء الألمانية (دبا): "لدينا الآن أكثر من 20 مرشحًا في الدراسات السريرية، ونأمل أن ينجح اثنان منهم، وسيكون من سوء الحظ جدًا أن يفشلوا جميعًا، وإذا كنا عمليين للغاية، فإننا نتطلع إلى منتصف عام 2021 حيث سيكون لدينا لقاح يمكن نشره على نطاق واسع، وبالطبع من المستحيل التنبؤ."



وأضافت سواميناثان أن السباق العالمي لتطوير اللقاح كان أسرع جدول زمني على الإطلاق، ولم يكن هناك سوى ثلاثة أشهر بين وقت نشر التسلسل الجيني للفيروس في يناير وبدء التجربة الأولى.