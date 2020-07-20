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المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ محمد جميل احمد عبدالله الوجيه،

الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ محمد الوجيه

المؤتمرنت -
الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ محمد الوجيه
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ محمد جميل احمد عبدالله الوجيه، عضو اللجنة الدائمة مسئول الشباب والطلاب بفرع المؤتمر بمديرية وصاب السافل، محافظة ذمار، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع والتنظيم.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ/ وليد محمد عبدالله الوجيه، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، مدير عام شئون القبائل بمحافظة لحج، والشيخ/ هارون احمد عبدالله الوجيه واخوانه، والشيخ/ وسيم جميل الوجيه واخوانه، وكافة آل الوجيه بمديرية وصاب السافل بمحافظة ذمار، عبّر أمين عام المؤتمر باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته بهذا المصاب الأليم..

سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وان يعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان ..
” إنا لله وإنا إليه راجعون “.








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