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المؤتمر نت - بيان هام من الخدمة المدنية لكافة موظفي الدولة

بيان هام من الخدمة المدنية لكافة موظفي الدولة

المؤتمرنت -
بيان هام من الخدمة المدنية لكافة موظفي الدولة
أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات عن عودة جميع موظفي وحدات الخدمة العامة والمختلطة المركزية والمحلية إلى مقرات أعمالهم ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 21 يوليو 2020م.

وأكدت وزارة الخدمة المدنية في بيان لها إعفاء كبار السن من الموظفين ممن تجاوزت أعمارهم 60 عام وكذا المصابين بأمراض مزمنة مثبتة بتقارير طبية والموظفات الحوامل.

وأشارت إلى منح رؤساء الوحدات العامة صلاحية تقدير المناوبات وتنظيم آلية العمل وفقاً لما يحقق الغاية والهدف من طبيعة الأنشطة والمهام لكل وحدة خدمة عامة.

وأهابت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بكافة وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية الالتزام بالتعقيم والإجراءات الوقائية وعدم إهمالها.








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