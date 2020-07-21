الثلاثاء, 21-يوليو-2020 الساعة: 01:13 ص - آخر تحديث: 12:14 ص (14: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
لا خيار إلا أن نكون معاً
بقلم /صادق بن امين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
الدور‮ ‬الأميركي‮ ‬في‮ ‬العدوان‮ ‬على‮ ‬اليمن
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي*
عن لجنة تقييم استهداف العدوان للمدنيين
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
إسقاط تمثال جورج واشنطن وضرورات التغيير الإنساني في العالم بِرُمَّته
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
تساؤلات فى واقع متشظى
عبدالرحمن الشيبانى
الدائمة‮ ‬الرئيسية‮.. ‬عام‮ ‬على‮ ‬الانتصار‮ ‬للقيم‮ ‬والمبادئ‮ ‬الميثاقية‮ ‬
راسل‮ ‬القرشي‮
كهرباء الحديدة.. النجاح يبدا من تنظيم الصفوف
عمار الاسودي
خمس‮ ‬سنوات‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬اليمني
الفريق‮/‬ جلال‮ ‬الرويشان
بعد‮ ‬خمس‮ ‬سنوات‮ ..‬لا‮ ‬حل‮ ‬إلا‮ ‬بإيقاف‮ ‬العدوان‮ ‬
خالد‮ ‬سعيد‮ ‬الديني
العطار .. في رحاب الخالدين
بقلم: عبيد بن ضبيع
أخبار
المؤتمر نت - يصنف اللوز بكونه واحد من أشهر أنواع المكسرات استهلاكاً في جميع أنحاء العالم، نظراً لفائدته وطعمه الشهي، ومع ذلك ينصح بعض الأشخاص بالامتناع عنه

هؤلاء الأشخاص عليهم الامتناع عن تناول اللوز

المؤتمرنت -
هؤلاء الأشخاص عليهم الامتناع عن تناول اللوز
يصنف اللوز بكونه واحد من أشهر أنواع المكسرات استهلاكاً في جميع أنحاء العالم، نظراً لفائدته وطعمه الشهي، ومع ذلك ينصح بعض الأشخاص بالامتناع عنه.

وبحسب تقرير صحي نشره موقع " تايمز أوف إينديا"، يعتبر اللوز غذاء غنيا جداً بفوائد البروتين والألياف والبوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم وفيتامين E.

ويمنح الجسم العديد من الفوائد الصحية، فهو يساعد في الحفاظ على صحة البشرة، ويخفض معدلات الإصابة بأمراض القلب، ويقلل خطر الإصابة بالسرطان، ويخفض مستويات ضغط الدم المرتفع.

وأفاد خبراء التغذية أن الإفراط في استهلاك اللوز ليس مفيداً للصحة لأنه يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، وأن هناك بعض الأشخاص عليهم الامتناع قدر الإمكان عن تناوله، ومنهم:

أولئك الذين يتناولون بعض الأدوية المحددة:

قال الخبراء أن الأشخاص الذين يتناولون الملينات وأدوية ضغط الدم والمضادات الحيوية، يجب عليهم استشارة الطبيب قبل تضمين اللوز في نظامهم الغذائي.

ويعزو الخبراء السبب إلى أن اللوز غني جداً بالمنغنيز، إذ يحتوي مقدار 500 غرام من اللوز حوالي 0.6 ميليغرام من هذا المعدن، وهو ما يمثل 27 في المئة من حاجة الجسم اليومية.

لذلك قد يؤدي استهلاك الكثير من اللوز إلى ارتفاع نسبة المنغنيز، وحدوث تفاعلات مع الدواء تعود بالضرر على الجسم.

أولئك الذين لديهم حساسية من المكسرات:

ونصح خبراء التغذية الأشخاص الذين يعانون من الحساسية المتمثلة بالشرى والتورم وصعوبة التنفس بعد تناول المكسرات، الامتناع قدر الإمكان عن تناول اللوز لتفادي الإصابة بالحساسية المفرطة، واستشارة الطبيب بهذا الشأن.

أولئك الذين يجدون صعوبة في البلع:

يجب على الأطفال الصغار وبعض كبار السن الذين يجدون صعوبة في البلع تجنب المكسرات أيضاً وخاصة اللوز، لأنها قد تزيد من خطر الاختناق، ويمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالرشف الرئوي أيضاً.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: أوكسفورد تؤكد نجاح تجارب لقاح كورونا
عربي ودولي: قلق شديد من سرعة انتشار كورونا في إفريقيا
عربي ودولي: سوريا تتصدى لصواريخ معادية في سماء دمشق
اقتصاد: الذهب يقفز لأعلى مستوى منذ 9 أعوام
رياضة: إلغاء جائزة الكرة الذهبية لعام 2020
فنون ومنوعات: القبض على شقيقين فصلا رأس طالب في الشارع
عربي ودولي: فرنسا.. 500 بؤرة كورونا ولا موجة ثانية
علوم وتقنية: دواء جديد يحد من خطورة كورونا
أخبار: نداء استغاثة .. الإتصالات تحذّر من توقف وشيك لخدماتها
اقتصاد: تراجع صادرات اليابان بسبب كورونا
عربي ودولي: منظمة تعلن موعد بدء التطعيم ضد كورونا
علوم وتقنية: حقيقة تأثير زيت الخروع على الرجال
اقتصاد: الذهب مستقر فوق 1800 دولار
أخبار: موجة غبار شديدة تجتاح صنعاء وعدد من المحافظات
أخبار: تصعيد عسكري بالحديدة وغارات على 3 محافظات
علوم وتقنية: فوائد لا تصدق للاستحمام بالماء البارد
رياضة: الريال يختتم موسم التتويج بتعادل مع ليغانيس
أخبار: 3 غارات لطيران العدوان على البيضاء
أخبار: الأطفال وكورونا.. هل يصابون وينقلون العدوى؟
رياضة: برشلونة ينهي الموسم بخماسية نظيفة
مجتمع مدني: هذا ما عليك تناوله لمقارعة كورونا!
علوم وتقنية: حقيقة القيلولة في زيادة متوسط العمر
فنون ومنوعات: إصابة ملكة جمال العالم السابقة بكورونا
رياضة: تشيلسي يهزم يونايتد ويتأهل لملاقاة أرسنال
أخبار: 110 خروقات جديدة لقوى العدوان في الحديدة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020