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المؤتمر نت - تصدر السعال قائمة أعراض فيروس كورونا المُستَجَد، والمعروف أيضاً باسم جائحة "كوفيد-19"، من حيث الانتشار والشيوع، وذلك بحسب دراسة أجرتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها

دراسة: السعال أكثر أعراض كورونا انتشاراً

المؤتمرنت -
دراسة: السعال أكثر أعراض كورونا انتشاراً
تصدر السعال قائمة أعراض فيروس كورونا المُستَجَد، والمعروف أيضاً باسم جائحة «كوفيد-19»، من حيث الانتشار والشيوع، وذلك بحسب دراسة أجرتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ونشرت نتائجها أمس شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

وأظهرت نتائج الدراسة أن السعال، تلاه الحمى، ثم ضيق التنفس، هي أكثر أعراض «كورونا» انتشاراً.

وتعد المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها مؤسسة فيدرالية أمريكية تخضع لإشراف وزارة الصحة الأمريكية، ويقع مقرها الرئيسي بمدينة «أتلانتا» عاصمة ولاية «جورجيا».

وأجرت المراكز الأمريكية هذه الدراسة على عينة من مرضى «كورونا» يبلغ قوامها 164 مريضاً، حيث أكدت التحاليل المختبرية أنهم أصيبوا جميعاً بعدوى الفيروس خلال الفترة من الــ 14 من يناير وحتى الــ 4 من ابريل الماضي.

وتَبَيًن من واقع نتائج الدراسة أن عرضاً واحداً من الأعراض الثلاثة المذكورة ظهر لدى 96% من أفراد العينة، فيما ظهرت الأعراض الثلاثة مجتمعة لدى 45% منهم، بحسب صحيفة البيان.

وأظهرت النتائج أيضاً أن 84% من أفراد العينة عانوا من السعال، فيما أصيب 80% منهم بالحمى، بينما كان ضيق التنفس أكثر ظهوراً لدى أفراد العينة الذين اقتضت حالاتهم العلاج داخل مستشفى.

وأكدت المراكز الأمريكية أن نتائج الدراسة غير قابلة للتعميم، ذلك أنها تقتصر على فترة زمنية انتهت في ابريل الماضي، إلا أنها على الرغم من ذلك تزود الأطباء بمعلومات أفضل عن الأشخاص الذين قد يحتاجون إلى الاختبار أو حتى العزل من أجل إبطاء انتشار «كورونا».








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