المؤتمرنت -

جريح بنيران المرتزقة بالحديدة وغارت على مأرب

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق هدنة الحديدة ما أدى إلى إصابة مواطن وتضرر الممتلكات العامة والخاصة، وشن الطيران غارات على محافظتي مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 99 خرقاً بينها تحليق تسع طائرات تجسسية في أجواء حيس والمنظر وكيلو 16 ومدينة الحديدة والدريهمي، و 19 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 105 قذائف و 71 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.



وأكد المصدر إصابة مواطن برصاص المرتزقة في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا ، واستهدفت قوى العدوان بالمدفعية والأسلحة الرشاشة منازل ومزارع المواطنين في المنطقة نفسها.



وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان قصفت بالمدفعية وبمختلف العيارات باتجاه المطار ومنطقة الضبياني وكلية الهندسة وشارع صنعاء، كما استهدفت بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة قريتي الشجن والدحفش بأطراف مدينة الدريهمي المحاصرة وبأكثر من 12 قذيفة مدفعية المدينة المحاصرة مع تحليق لطائرات العدوان التجسسية.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن 4 غارات على مديريتي مجزر وصرواح بمحافظة مأرب، وغارة على مديرية الحزم بمحافظة الجوف.