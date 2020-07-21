المؤتمرنت -

استمرار الأمطار الرعدية على هذه المحافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول الأمطار المتفرقة على معظم المحافظات مصحوبة بالعواصف الرعدية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وأفاد المركز في نشرته الجوية، أن أجواء البلاد لاتزال مشبعة ببخار الماء بتأثير المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا أو ما يسمى (الموجة الشرقية) الذي أثر على أجواء البلاد خلال الثلاثة الأيام الماضية.

وأشار إلى أن الأمطار الرعدية لاتزال تهطل على العديد من محافظات الجمهورية حتى كتابة هذا الخبر.



وتوقع المركز استمرار هطول الأمطار وتدفق السيول في الشعاب والوديان بالمناطق الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.



وحذر المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية.