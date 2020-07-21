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المؤتمر نت - أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 613 ألف شخص على الأقل حول العالم منذ ظهوره في ديسمبر الماضي

كورونا يودي بحياة أكثر من 613 ألفاً حول العالم

المؤتمرنت -
كورونا يودي بحياة أكثر من 613 ألفاً حول العالم
أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 613 ألف شخص على الأقل حول العالم منذ ظهوره في ديسمبر الماضي.

وذكر موقع وورلد ميتر المتتبع لتطورات الفيروس حول العالم أنه تم تسجيل 14858918 إصابة و613341 وفاة حتى الآن على مستوى العالم مع تعافي 8911270 شخصا.

وسجلت ألمانيا وفقا لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية 522 إصابة و4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع الإجمالي إلى 202345 والوفيات إلى 9090.

كما أصيب نحو 400 جندي من الجيش الألماني بفيروس كورونا واعلن عن إلغاء التدريبات العسكرية الدولية إلى حد كبير، وجرى تفعيل إجراءات الحجر الصحي الصارمة للجنود الذين تم إرسالهم إلى الخارج.

ونقلت مجموعة فونكه الإعلامية عن وزارة الدفاع الالمانية أن من بين 396 حالة هناك سبع حالات نشطة فقط.

بدورها أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 5172 إصابة جديدة بفيروس كورونا و301 حالة وفاة ليصل مجمل الإصابات إلى 349396 والوفيات إلى 39485.

وفي الصين قالت لجنة الصحة الوطنية: إنها تلقت تقارير عن تسجيل 11 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيس الصيني أمس بما فيها ثلاث حالات وافدة من الخارج وثماني حالات إصابة محلية بينما لم يتم تسجيل حالات وفاة.

وفي كولومبيا أعلنت وزارة الصحة أن حصيلة إصابات فيروس كورونا تجاوزت عتبة الـ 200 ألف إصابة حيث تم تسجيل 6727 إصابة و193 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى204005 والوفيات إلى 6929.

وفي الهند أبلغت وزارة الصحة عن 587 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس فضلاً عن 37148 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية في جميع أنحاء البلاد ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 28084 والإصابات إلى 1155191 فيما خرج 724578 شخصا من المستشفيات بعد أن أظهروا تحسنا.








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