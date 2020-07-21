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أخبار
المؤتمر نت - يمن موبايل تستكمل أتمتة خدماتها وفق معايير الحوكمة

يمن موبايل تستكمل أتمتة خدماتها وفق معايير الحوكمة

المؤتمرنت -
يمن موبايل تستكمل أتمتة خدماتها وفق معايير الحوكمة
استكملت شركة الهاتف النقال (يمن موبايل) أتمتة كافة الخدمات والأنظمة لتسهيل عمليات الاشتراك والإلغاء في الخدمات آلياً من قبل المشتركين.

وأكد المدير التنفيذي للشركة المهندس عامر هزاع في تصريح له أن الشركة طورت خدماتها من خلال استكمال الأتمتة والأنظمة لتسهيل عمليات الاشتراك والإلغاء في الخدمات آلياً، وعملت على تفعيل رسائل التنبيه الخاصة بأرصدة جميع الباقات المتنوعة قبل انتهائها ليكون كافة المشتركين على اطلاع كامل بحجم استهلاكهم وحاجتهم للتجديد أو التسديد للخدمات أولاً بأول ودون الرجوع لمراكز الخدمة أو الاتصال بمركز خدمة العملاء.

وأشار إلى أن الشركة تواصل تحديث وتطوير أنظمتها وبرامجها التشغيلية وتحسين جودة خدماتها المقدمة للجمهور وتنويع العروض لتلبي تطلعات المشتركين سواء في باقات الدفع المسبق أو الفوترة، في مختلف محافظات الجمهورية وفقاً للخطة الاستراتيجية المعتمدة.

ولفت المهندس هزاع إلى أن "يمن موبايل" مستمرة في تحسين جودة الشبكة في العديد من القرى والمدن والمديريات بمختلف محافظات الجمهورية على الرغم من الصعوبات التي تواجه الشركة وقطاع الاتصالات عموماً نتيجة استمرار العدوان والحصار واستهداف مواقعها في عدة مناطق حيوية ذات كثافات سكانية وآخرها في محافظتي صعدة وعمران.

كما أكد أن كافة حسابات المشتركين تعمل عبر نظم وبرامج حسابية ذات جودة عالية ومشهود لها بالمصداقية من كبريات الشركات العالمية، ومعمول بها في كثير من الشركات في مختلف دول العالم .

وأوضح أن الشركة لم تجرِ أي تعديلات على التعرفات أو مصادرة الأرصدة، ومنحت مشتركيها ميزة الباقات التراكمية التي تسمح بترحيل تلك الأرصدة، كما قامت بتوسيع خدمة العملاء والمشتركين وتخصيص الرقم (188) للاستعلام عن أي من الخدمات.*سبأ نت








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