المؤتمرنت -

منظمة: 17 ألف أسرة نازحة في اليمن خلال 7 أشهر

أفادت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الثلاثاء، بأن أكثر من 17 ألف أسرة يمنية نزحت من مناطقها منذ مطلع العام الجاري.



وأضافت المنظمة، في تقرير لها، إن أكثر من 17 ألف أسرة قد عانت من النزوح، بين 1 يناير و18 يوليو من العام الجاري 2020م.



وذكر التقرير أنه بين 12 و 18 يوليو، تم تسجيل 48 أسرة نازحة جديدة في تعز و21 أسرة بالضالع و17 أسرة في الحديدة.



وأشارت المنظمة إلى أن معظم حالات النزوح سجلت في محافظة الحديدة، فيما توزعت بقية الأسر النازحة على بقية المحافظات.



وخلفت الحرب على اليمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، إذ بات أكثر من ثلثي السكان، وفق الأمم المتحدة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فضلا عن انهيار القطاع الصحي.

