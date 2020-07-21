المؤتمرنت -

مناقشة إجراءات استئناف التعليم في كليات المجتمع

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي محسن، إجراءات استئناف العملية التعليمية وفتح كليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية عقب إجازة عيد الأضحى.



وفي الاجتماع الذي ضم نائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالي ورئيس الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع ووكلاء الوزارة وعمداء كليات المجتمع والمعاهد، أكد وزير التعليم الفني ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة ووزارة الصحة.



وأشار إلى أهمية الاستعداد لاستكمال العام الدراسي 2020- 2021م .. لافتاً إلى ضرورة وضع إجراءات عملية للبدء في العملية التعليمية لضمان الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.



وتطرق الوزير غازي إلى أن الوزارة ستكلف لجان نزول ميداني للتأكد من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي ستنفذها الكليات والمعاهد ومدى التزامها بالضوابط والإجراءات التي أقرتها اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة.



ودعا السلطة المحلية في المحافظات إلى دعم استمرار العملية التعليمية بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية ومعالجة الصعوبات التي تواجهها.



فيما أشار نائب وزير التعليم الفني خالد الحوالي إلى أهمية استمرار العملية التعليمية واستكمال العام الدراسي عقب إجازة عيد الأضحى.



وأكد ضرورة التنسيق بين كليات المجتمع والمعاهد مع السلطات المحلية في المحافظات لاستكمال إجراءات بدء الدراسة واستكمال العام الدراسي الجاري.*سبأنت