الثلاثاء, 21-يوليو-2020 الساعة: 07:25 م - آخر تحديث: 07:19 م (19: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
لا خيار إلا أن نكون معاً
بقلم /صادق بن امين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
الدور‮ ‬الأميركي‮ ‬في‮ ‬العدوان‮ ‬على‮ ‬اليمن
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي*
عن لجنة تقييم استهداف العدوان للمدنيين
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
إسقاط تمثال جورج واشنطن وضرورات التغيير الإنساني في العالم بِرُمَّته
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
تساؤلات فى واقع متشظى
عبدالرحمن الشيبانى
الدائمة‮ ‬الرئيسية‮.. ‬عام‮ ‬على‮ ‬الانتصار‮ ‬للقيم‮ ‬والمبادئ‮ ‬الميثاقية‮ ‬
راسل‮ ‬القرشي‮
كهرباء الحديدة.. النجاح يبدا من تنظيم الصفوف
عمار الاسودي
خمس‮ ‬سنوات‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬اليمني
الفريق‮/‬ جلال‮ ‬الرويشان
بعد‮ ‬خمس‮ ‬سنوات‮ ..‬لا‮ ‬حل‮ ‬إلا‮ ‬بإيقاف‮ ‬العدوان‮ ‬
خالد‮ ‬سعيد‮ ‬الديني
العطار .. في رحاب الخالدين
بقلم: عبيد بن ضبيع
أخبار
المؤتمر نت - مناقشة إجراءات استئناف التعليم في كليات المجتمع

مناقشة إجراءات استئناف التعليم في كليات المجتمع

المؤتمرنت -
مناقشة إجراءات استئناف التعليم في كليات المجتمع
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي محسن، إجراءات استئناف العملية التعليمية وفتح كليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية عقب إجازة عيد الأضحى.

وفي الاجتماع الذي ضم نائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالي ورئيس الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع ووكلاء الوزارة وعمداء كليات المجتمع والمعاهد، أكد وزير التعليم الفني ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة ووزارة الصحة.

وأشار إلى أهمية الاستعداد لاستكمال العام الدراسي 2020- 2021م .. لافتاً إلى ضرورة وضع إجراءات عملية للبدء في العملية التعليمية لضمان الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وتطرق الوزير غازي إلى أن الوزارة ستكلف لجان نزول ميداني للتأكد من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي ستنفذها الكليات والمعاهد ومدى التزامها بالضوابط والإجراءات التي أقرتها اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة.

ودعا السلطة المحلية في المحافظات إلى دعم استمرار العملية التعليمية بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية ومعالجة الصعوبات التي تواجهها.

فيما أشار نائب وزير التعليم الفني خالد الحوالي إلى أهمية استمرار العملية التعليمية واستكمال العام الدراسي عقب إجازة عيد الأضحى.

وأكد ضرورة التنسيق بين كليات المجتمع والمعاهد مع السلطات المحلية في المحافظات لاستكمال إجراءات بدء الدراسة واستكمال العام الدراسي الجاري.*سبأنت








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: رونالدو يسجل رقماً إعجازياً في تاريخ أوروبا
اقتصاد: الذهب يرتفع قرب ذروة 9 سنوات
أخبار: جريح بنيران المرتزقة بالحديدة وغارت على مأرب
أخبار: دراسة: السعال أكثر أعراض كورونا انتشاراً
أخبار: هؤلاء الأشخاص عليهم الامتناع عن تناول اللوز
علوم وتقنية: أوكسفورد تؤكد نجاح تجارب لقاح كورونا
عربي ودولي: قلق شديد من سرعة انتشار كورونا في إفريقيا
عربي ودولي: سوريا تتصدى لصواريخ معادية في سماء دمشق
اقتصاد: الذهب يقفز لأعلى مستوى منذ 9 أعوام
رياضة: إلغاء جائزة الكرة الذهبية لعام 2020
فنون ومنوعات: القبض على شقيقين فصلا رأس طالب في الشارع
عربي ودولي: فرنسا.. 500 بؤرة كورونا ولا موجة ثانية
أخبار: قوى العدوان ترتكب 99 خرقاً للهدنة بالحديدة
علوم وتقنية: دواء جديد يحد من خطورة كورونا
أخبار: بيان هام من الخدمة المدنية لكافة موظفي الدولة
أخبار: طرق فعّالة تحمي القلب ودقاته.. تعرف على أهمها
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ محمد الوجيه
أخبار: نداء استغاثة .. الإتصالات تحذّر من توقف وشيك لخدماتها
اقتصاد: تراجع صادرات اليابان بسبب كورونا
عربي ودولي: منظمة تعلن موعد بدء التطعيم ضد كورونا
علوم وتقنية: حقيقة تأثير زيت الخروع على الرجال
اقتصاد: الذهب مستقر فوق 1800 دولار
أخبار: موجة غبار شديدة تجتاح صنعاء وعدد من المحافظات
أخبار: تصعيد عسكري بالحديدة وغارات على 3 محافظات
علوم وتقنية: فوائد لا تصدق للاستحمام بالماء البارد
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020