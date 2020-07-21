المؤتمرنت -

صنعاء تزف بشرى سارة للمواطنين قبل عيد الأضحى

أكدت الشركة اليمنية للغاز إعدادها لبرنامج تمويني لتزويد المواطنين بمادة الغاز المنزلي خلال العشر الأولى من ذي الحجة.



وأوضح بيان صادر عن الشركة، أن الشركة وسعياً منها على تزويد المنازل والمطاعم والسيارات وغيرها من القطاعات الصناعية بمادة الغاز المنزلي، ستقوم بتنفيذ البرنامج التمويني الخاص بعيد الأضحى.



ولفت البيان إلى أن البرنامج يتضمن استمرار الشركة في تموين المواطنين بمادة الغاز المحلي عبر المديريات والمجالس المحلية بالمحافظات وفقاً للآلية المتبعة.



وحسب البيان، سيتم تموين المطاعم من مادة الغاز المنزلي المستورد بشكل يومي وبحسب الآلية المتعبة، إلى جانب استمرار تموين المركبات من الغاز المستورد عبر الطرمبات وتعبئة أسطوانات المواطنين بحسب كشف الطرمبات اليومي ابتداء من تاريخ 22 يوليو الجاري.



وأشار البيان إلى أنه سيتم تموين كبار المستهلكين من الغاز المستورد ممن لديهم خزانات مطاعم ودواجن ومنازل ومصانع، إلى جانب استمرار عملية التموين حتى ليلة العيد واستئناف العمل منذ ثاني أيام عيد الأضحى.