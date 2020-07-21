المؤتمرنت -

الشوافي يحذر من حالة ماطرة تؤثر على محافظات يمنية

اوضح الفلكي عدنان الشوافي ان الامطار تركزت اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2020 منذ الظهيرة بهطول متفاوت الشدة والتي تصل الى الغزيرة المصحوبة بالعواصف الرعدية لتغطي اجزاء واسعة من المرتفعات والهضاب في المهرة وحضرموت وحتى شبوة ومتوقعا خلال الساعات القادمة يعم الهطول مناطق واسعة من الصحاري الداخلية في تلك المحافظات.



وبين "الشوافي بانه يتركز حاليا نشاط العواصف الرعدية والهطول للامطار المتفرقة على المرتفعات الجنوبية غربية واجزاء من الهضاب والسواحل القريبة منها وخلال الساعات القادمة واثناء الليل حتى صباح غدا الاربعاء 22 يوليو 2020 متوقع ان يتوسع الهطول ليشمل أجزاء واسعة من الأحواض الجبلية والهضاب الداخلية والصحاري في مارب والجوف وحتى المرتفغات الغربية من صعدة الى تعز الى السواحل الغربية..



وكان الفلكي عدنان الشوافي منذ بداية الاسبوع قد اصدر تحذيرات مبكرة عن تاثيرات هذة الحالة الماطرة على اليمن وكرر تلك التحذيرات وبحسب مصادر محلية فان امطار غزيرة منذ يوم امس قد تسببت بتضرر العديد من المباني في شبام ومخيمات النازحين في المهرة والعديد من الاضرار في البنية التحتية في المهرة وحضرموت.