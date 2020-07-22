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ابوراس يرأس لقاءا تشاوريا لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي

رأس الشيخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام لقاءا تشاوريا لاحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بحضور الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد علي .

ورحب رئيس المؤتمر بقيادات احزاب التحالف الوطني في اللقاء مستعرضا اخر المستجدات على الساحة الوطنية ومؤكدا اهمية الدفع نحو مزيد من العمل السياسي خلال المرحلة القادمة .



واشار ابوراس الى صعوبة المرحلة التي تمر بها اليمن التي تواجه اليوم العدوان والحصار والمخططات الخبيثة التي تسعى الى تمزيق اليمن الى كانتونات موضحا ان ما كان يقال عن موضوع الاقاليم لم يكن سوى دعاية إعلامية اثيرت اثناء مؤتمر الحوار الوطني وتبين فيما بعد ان المخطط اكبر وهو السعي لتجزئة اليمن واثارة الفتن والصراعات بين ابنائه وما تشهده المناطق الواقعة تحت سيطرة الاحتلال ومرتزقته الا دليل على هذه المؤامرات التي تستهدف اليمن ووحدته .



واكد رئيس المؤتمر الحرص على دعم أي جهود لايقاف العدوان ورفع الحصار وتحقيق السلام والمصالحة الوطنية بين جميع اليمنيين دون استثناء .



هذا واستعرض الاجتماع العديد من القضايا المتصلة بعمل التحالف الوطني الديمقراطي حيث رحب الاجتماع بانضمام حزب المستقبل الى عضوية التحالف .



واكد الاجتماع ان موقف احزاب التحالف الوطني سيظل ثابتا وموحدا تجاه الثوابت الوطنية وفي مقاومة العدوان ومخططات استهداف اليمن ووحدته .



وشدد الاجتماع على ضرورة ايجاد الية عمل تناسب طبيعة الظروف الحالية التي تمر بها البلاد وبما يحقق اهداف التحالف الوطني ويخدم القضايا والمصالح الوطنية .



كما ناقش الاجتماع عددا من القضايا المدرجة في جدول اعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة .