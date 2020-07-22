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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم الاستقرار المسيطرة على أجزاء واسعة من البلاد وهطول أمطار رعدية وتدفق للسيول

الأرصاد يحذّر من تدفق مفاجئ لسيول الأمطار

المؤتمرنت -
الأرصاد يحذّر من تدفق مفاجئ لسيول الأمطار
توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم الاستقرار المسيطرة على أجزاء واسعة من البلاد وهطول أمطار رعدية وتدفق للسيول خلال الـ24 ساعة المقبلة .

وأشار المركز في نشرته الجوية إلى هطول الأمطار الرعدية متفاوتة الشدة مصحوبة برياح شديدة مثيرة للأتربة على معظم أجواء البلاد.

وذكر بأن السيول ستتدفق في الشعاب والوديان وخاصة على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد دعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية أثناء وبعد هطول الأمطار.








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