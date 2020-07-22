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المؤتمر نت - وصول طائرتي شحن لليونيسف إلى مطار صنعاء

وصول طائرتي شحن لليونيسف إلى مطار صنعاء

المؤتمرنت -
وصول طائرتي شحن لليونيسف إلى مطار صنعاء
وصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم طائرتي شحن تابعتين لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، تحملان على متنهما أكثر من 41 طناً من المستلزمات الوقائية ضد فيروس كورونا .

وحصلت الطائرتان وهما من نوع بوينج 727 على كافة الخدمات الملاحية الجوية والتسهيلات المعمول بها في المطارات الدولية وحسب متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني الإيكاو.

وأشاد طاقما الطائرتين بالخدمات الملاحية والجاهزية الفنية والتشغيلية التامة التي يتمتع بها مطار صنعاء الدولي في استقبال الطائرات ومنها طائرات الشحن، مشيرين إلى أن المطار قادر على استقبال كافة أنواع الطائرات المدنية لما يتمتع به من تجهيزات تشغيلية وفنية وفقاً للمواصفات الدولية.

هذا وقد نفذ فريق طبي متخصص من مطار صنعاء الدولي أعمال رش وتعقيم للشحنتين في إطار تعزيز الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة في المنافذ الجوية.








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