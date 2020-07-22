المؤتمرنت -

المجلس النرويجي يحذر من تفاقم أزمة الغذاء في اليمن

حذر المجلس النرويجي للاجئين، من تفاقم أزمة الغذاء في اليمن مع تفشي جائحة كورونا، مبيناً أن واحدة من بين كل أربع أسر مهددة بالجوع.



وأظهرت دراسة أجراها المجلس أن واحدة من بين أربع أسر شملتها الدراسة مهددة بالجوع بعد فقدان دخلها بالكامل، فيما انخفض دخل النصف الآخر بنسبة تزيد عن 50% في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمياه منذ أن بدأ الوباء بالانتشار في البلاد في أبريل الماضي.



وحسب الدراسة فإن الطعام يشكل مصدر قلق كبير بالنسبة لـ مايقارب من 94 في المائة من العائلات.



ودعا المجلس النرويجي للاجئين إلى توجيه جزء بسيط من جهود انعاش اقتصاد الدول الثرية لما بعد كوفيدـ19، نحو اليمن للمساعدة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإعادة تمويل المساعدات الإغاثية، وإنهاء القيود المفروضة على الواردات.



وقال مدير مكتب المجلس النرويجي للاجئين في اليمن محمد عبدي: “إن وباء كورونا يأتي على رأس مجموعة من التحديات الأخرى التي قد تكلف الناس حياتهم ، وقد فاقم ذلك من الوضع المأساوي لدولة هي الأفقر في المنطقة”.



وأوضح أن “أعداداً أخرى من الأسر انزلقت إلى خط الفقر بعد انخفاض دخلهم وهم اليوم في مواجهة مع المزيد من الجوع”.



وأضاف عبدي: “العائلات التي تحدثنا إليها كانت تكافح بصعوبة من أجل البقاء وجميعهم الآن يخبرونا بأن وضعهم بات أسوأ من قبل”.



واستطرد: “لم يواجه اليمنيون من قبل الكثير من التهديدات في وقت واحد وكل هذا جاء في ذروة جائحة مدمرة”.



وأكد مدير مكتب المجلس النرويجي أن ” اليمن بحاجة إلى حزمة إنقاذ كما يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار”.



واعتبر أن "استمرار الغارات الجوية والقتال حتى الآن أمر مُخز للغاية" مضيفاً "يجب على الدول المشاركة في تمويل ودعم هذه الحرب التوقف عن تأجيج النيران والمساعدة في إسكات الأسلحة مرة واحدة وإلى الأبد".