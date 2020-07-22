المؤتمرنت -

5 فيتامينات مهمة لإنتاج خلايا الدم الحمراء

ينتج جسم الإنسان، الملايين من خلايا الدم الحمراء يوميا، في نخاع العظام، والتي تظل داخل الجسم لمدة 120 يوما، إلا أن يتم تدميرها في الكبد، ثم تعاد الكرة.



وأفاد تقرير لموقع "هيلث لاين" المختص بالصحة، بأن نقص الخلايا الحمراء يصيب الجسم بفقر الدم والتعرض لعدد من المضاعفات والمشكلات الصحية.



ويلجأ الكثيرون من مرضى فقر الدم إلى المكملات الغذائية التي لها دور فعال في تعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء، ومن أبرز هذه المكملات الحديد.



يعزز الحديد إنتاج الجسم من خلايا الدم الحمراء، وتشمل الأطعمة الغنية بالحديد اللحوم الحمراء، والكبدة، والخضروات الورقية داكنة اللون، والفواكه المجففة، والفاصوليا، والبقوليات، وصفار البيض.



ويساعد حمض الفوليك في إنتاج خلايا الدم الحمراء، وتتضمن الأطعمة التي تحتوي عليه الخضروات الورقية الداكنة والخضراء، مثل السبانخ واللفت، والفاصوليا، والعدس، والبازلاء، والمكسرات.



يأتي بعد ذلك فيتامين ب 12، الذي يعتبر من أهم المعادن المفيدة لتعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء، ويوجد في اللحوم الحمراء، والسمك، ومنتجات الألبان، مثل الحليب، والجبن، والبيض.



وبعد هذا الفيتامين يأتي النحاس الذي يساعد خلايا الدم الحمراء على الوصول إلى الحديد الذي تحتاجه، ويوجد في الدواجن، والمحار، والكبدة، والفاصوليا، والكرز، والمكسرات.



ويساعد فيتامين (أ) في إنتاج خلايا الدم الحمراء، والذي يوجد في الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة، والبطاطا الحلوة، والقرع، والجزر، والفلفل الأحمر، وبعض الفواكه مثل البطيخ، والجريب فروت، والشمام.