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المؤتمر نت - مع ترقب عدة دول للتاريخ الأمل، وموعد ظهور اللقاح المنشود ضد كورونا، مع تزايد أعداد المصابين، خرج مدير برامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية بتصريح مخيب لآمال الملايين حول العالم

تصريح "محبط" من الصحة العالمية حول اللقاح

المؤتمرنت -
تصريح "محبط" من الصحة العالمية حول اللقاح
مع ترقب عدة دول للتاريخ الأمل، وموعد ظهور اللقاح المنشود ضد كورونا، مع تزايد أعداد المصابين، خرج مدير برامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية بتصريح مخيب لآمال الملايين حول العالم.

فقد أعلن مايك رايان، بحسب ما أفادت وكالة رويترز، أن الباحثين يحرزون تقدماً كبيراً في تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا، ولكن من غير الممكن توقع بدء استخدامها قبل أوائل عام 2021.

وقال المسؤول الأممي "إننا نحرز تقدما جيدا"، مشيراً إلى أن هناك عددا من اللقاحات في المرحلة الثالثة من التجارب، ولم يفشل أي واحد منها حتى الآن في ما يخص معايير السلامة والقدرة على تطوير الاستجابة المناعية.

وأضاف: "بحكم الواقع، سيحل الجزء الأول من العام القادم قبل أن يحصل الناس على اللقاح".

وأشار إلى أن منظمة الصحة تعمل على توسيع إمكانيات الحصول على اللقاحات المحتملة وزيادة القدرات الإنتاجية، مؤكدا أن "اللقاحات ضد هذا الوباء ليست للأثرياء، بل إنها للجميع".

وحذر رايان من إعادة فتح المدارس قبل السيطرة على تفشي فيروس كورونا.

إعلان منظمة الصحة العالمية جاء بعد تطورات مبشرة خلال الفترة الأخيرة بشأن اللقاح المرتقب الذي ينتظره العالم منذ تفشي كورونا قبل أكثر من 6 أشهر.

ففي بريطانيا أعلن علماء في جامعة "أكسفورد" المرموقة أن لقاحهم التجريبي لفيروس كورونا أظهر، في تجارب مبكرة، تسريع الاستجابة المناعية الوقائية في مئات الأشخاص الذين حصلوا عليه.

وقالت ساره غيلبرت الباحثة في الجامعة، والتي ساهمت في الدراسة، إن النتائج "واعدة"، مشيرا إلى وجود سبب محدد للتفاؤل يتعلق بسهولة تصنيع اللقاح، وسهولة الحصول عليه.

وأضافت: "إذا كان لقاحنا فعالا، فهذا خيار واعد إذ أن هذا النوع من اللقاحات يمكن تصنيعه بسهولة على نطاق واسع".








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