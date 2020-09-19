المؤتمرنت -

صنعاء.. لقاء موسع للأحزاب والمكونات بمرور ألفي يوم من العدوان

عقدت الأحزاب والمكونات السياسية والمجتمعية صباح اليوم في العاصمة صنعاء لقاء موسع بمرور ألفي يوم من العدوان الغاشم على اليمن.



وفي اللقاء ، اعتبر عضو المكتب السياسي لأنصار الله فضل أبو طالب، انعقاد اللقاء محطة لتذكير العالم بمظلومية الشعب اليمني وتداعيات العدوان والحصار الإنسانية على مختلف مناحي الحياة.



ولفت ابو طالب إلى أهمية اللقاء لاستعراض ما حققه الشعب اليمني من انتصارات وحجم التضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن وحريته واستقلاله .. لافتاً إلى الدور الأمريكي في العدوان من خلال تقديم الدعم اللوجستي والفني والمعلوماتي.



وأكد أن العدوان مشروع هيمنة واحتلال وقتل وتدمير وتجزئة وتقسيم.. مستعرضا الإنجازات والانتصارات التي حققها الشعب اليمني على مختلف المستويات وفي المقدمة تطوير القدرات العسكرية الإستراتيجية الصاروخية والدفاعية والطيران المسير.



من جانبه أكد رئيس أحزاب اللقاء المشترك حسن زيد، أن الشعب اليمني بعد مرور ألفي يوم من العدوان والحصار وقصف البنى التحتية والمنشآت الاقتصادية والمرافق الصحية والتعليمية والشبابية والرياضية واستهداف المدنيين، ما يزال أقوى وأقدر على الدفاع والمواجهة والتصدي للعدوان.



وأوضح أن الشعب اليمني رغم الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة وتردي الأوضاع الصحية، يحقق الانتصارات في كل الجبهات .. مشيراً إلى تماسك المجتمع وحرصه على رفد الجبهات وتعزيز عوامل الصمود.



وبين حسن زيد أن استحقاقات السلام الذي ستفرضه قوة المقاومة والتضحيات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية أكبر وأصعب من استحقاقات الحرب.



من جهته أشار رئيس اللجنة المركزية للحزب الإشتراكي يحيى أبو أصبع، إلى التداعيات الكارثية على مدى ألفي يوم من العدوان والحصار على الشعب اليمني .



ولفت إلى أن مرور ألفي يوم من الدمار والحصار يفرض على جميع المكونات والقوى الجلوس مع بعض لمد يد السلام وقطع الطريق على العدوان.



رئيس مكون الحراك الجنوبي أحمد القٌنع اعتبر الثبات والصمود عنواناً للقوة والنصر .. مشيراً إلى أن وحدة القوى السياسية الوطنية يجب أن تكون سلاح المرحلة الراهنة.



وقال" من عاصمة الصمود صنعاء، نتحدث جميعاً باسم اليمن الموحد، لا بأي اسم جهوي أو مناطقي ".. لافتاً إلى أن ما قبل 26 مارس 2015م، ليس كما بعده وعلى كافة القوى والمكونات الاستعداد لكتل موحد يكون عنوان العمل السياسي القادم.



إلى ذلك حمل عضو الهيئة التنفيذية لتكتل الأحزاب المناهضة للعدوان الدكتور فرحان هاشم، الأمم المتحدة وقوى العدوان مسؤولية معاناة الشعب اليمني لا سيما مع تشديد الحصار على ميناء الحديدة واحتجاز سفن الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.



ودعا أحرار الشعب اليمني إلى مواصلة معركة التحرر والاستقلال ورفد الجبهات بالمال والرجال ودعم الصناعات العسكرية، خاصة في شهر سبتمبر شهر الثورات والتحرر والاستقلال.



فيما استعرضت إيمان المطري من اتحاد نساء اليمن، تداعيات العدوان والحصار خلال ألفي يوم من التدمير والقصف في ظل صمت دولي معيب.



وناشدت المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان العمل على وضع حد للعدوان ليعم الأمن والسلام ربوع اليمن .. مؤكدة أن منظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات تعتبر انتهاكات العدوان باليمن جرائم حرب.





