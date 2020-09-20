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انتبه.. آلام الوجه سببها نقص فيتامين B12!

يعد انخفاض مستويات فيتامين B12 والحديد من الأسباب الرئيسية لفقر الدم، حيث يصاب الشخص بذلك عندما لا يكون هناك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة في الجسم لتوصيل الأكسجين إلى الأنسجة.



عادة ما تكون الأعراض الأولى لفقر الدم هي فقدان الشهية والإمساك والصداع والتهيج وصعوبة التركيز. ومع ذلك، هناك عرض مهم آخر لنقص فيتامين B12 غالبًا ما يتم تجاهله.



يعتبر فيتامين B12 ضروريًا لكي يعمل الجسم بشكل صحيح ويؤدي العديد من الوظائف الحيوية، بما في ذلك إنشاء الحمض النووي وخلايا الدم الحمراء. وإنه ضروري لصحة الأنسجة العصبية ووظيفة المخ. لذلك، غالبًا ما تكون أول علامة على نقصه هي ألم الوجه، والذي يظهر، كقاعدة عامة، في جانب واحد فقط.



ووفقا لدراسة جديدة، فإن هذا الألم يختلف من شخص لآخر لذلك من الصعب جدا وصفه، حيث يمكن أن يكون ألما خفيفا في عظام الوجنة تحت العين مباشرة، أو ألما حاد في الجبهة، وفي بعض الأحيان يتم انتقال الألم من الجبهة إلى الأنف.



أما العلامة الثانية لنقص فيتانين B12 هي شحوب البشرة التي تتحول في بعض الأحيان إلى اللون الأصفر، حيث أن الإنتاج غير الكافي لخلايا الدم الحمراء هو السبب الرئيسي لذلك، وفق موقع "profile".



وأشار الخبراء إلى أنه من أجل منع نقص فيتامين B12، يجب زيادة كمية المنتجات الحيوانية في النظام الغذائي وخاصة اللحوم ومنتجات الألبان، وفي حال عدم الحصول على أي نتائج، ينصح الأطباء بإجراء حقن فيتامين B12.