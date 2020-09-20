المؤتمرنت -

الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ عبدالجليل الجابري

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى القيادي المؤتمري الشيخ/ عبد القدوس احمد الجابري واخوانه وكافة آل الجابري في قفل الصياد الدائره 196 مديرية عنس محافظة ذمار، وذلك بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى اخيه الشيخ /عبد الجليل احمد الجابري، الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بخدمة وطنه ومجتمعه



وعبّر أمين عام المؤتمر باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وانصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب الجلل، سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون"

