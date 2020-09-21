المؤتمرنت -

الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ محمد المقطري

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى القيادي المؤتمري/ هزبر محمد عبدالله المقطري عضو اللجنة الدائمة رئيس فرع المؤتمر بالدائرة 71 بمديرية المقاطرة - محافظة لحج، وكافة إخوانه وذلك بوفاة والدهم الشيخ / محمد عبدالله المقطري، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وعبر أمين عام المؤتمر باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وانصار المؤتمر، عن خالص العزاء وعظيم المواساة، بهذا المصاب الأليم،سائلا المولى جلّت قدرته أن ينزل على الفقيد شآبيب رحمته وغفرانه.. وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون"

