المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة محمد الفقيه

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس برقية عزاء ومواساة بوفاة عضو اللجنة الدائمة بالمؤتمر، مستشار وزارة الشباب والرياضة ، القائد الكشفي محمد على الفقيه، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني في مجال الشباب والرياضة.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الدكتور/ جاد محمد علي الفقيه وأخوانه وكافة آل الفقيه بمديرية السدّة محافظة إب، اشار رئيس المؤتمر الشعبي العام، إلى عدد من مناقب الفقيد الراحل، وإسهاماته البارزة كواحد من مؤسسي ورواد الحركة الكشفية والشبابية اليمنية.



منوها إلى ان الفقيد الفقيه من أبرز القيادات التي أسهمت في نشر وتطوير الحركة الكشفية اليمنية والرياضية على المستويين المحلي والعربي.



وعبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن صادق التعازي وعميق المواساة، بهذا المصاب الأليم.



سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون"

