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أخبار
المؤتمر نت - طالب المؤتمر الأول للجالیة الیمنیة في الولایات المتحدة الأمریكیة، بوقف العدوان وفك الحصار عن الشعب اليمني

يمنيون في أمريكا يطالبون برفع الحصار وإيقاف العدوان

المؤتمرنت -
يمنيون في أمريكا يطالبون برفع الحصار وإيقاف العدوان
طالب المؤتمر الأول للجالیة الیمنیة في الولایات المتحدة الأمریكیة، بوقف العدوان وفك الحصار عن الشعب اليمني، والاتجاه نحو الحل السلمي.

وأكد المشاركون في المؤتمر الذي عقد أمس، رفض أي شكل من أشكال الاحتلال للأراضي اليمنية.

ودعوا إلى فتح جمیع المطارات، وعلى رأسها مطار صنعاء الدولي وعدم التدخل بشؤون الیمن الداخلية.

وأقر المؤتمر، تشكیل لجان لمتابعة الإدارة الأمریكیة والأمین العام للأمم المتحدة ومبعوثه مارتن غريفيث ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولیة، وسفراء الدول الخمس المعنیة بالوضع في الیمن.








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