الإثنين, 21-سبتمبر-2020 الساعة: 11:07 م - آخر تحديث: 10:58 م (58: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الذكرى‮ ‬الـ‮ ‬(38)..‭‬‮ ‬التأسيس‮ ‬واستشراف‮ ‬المستقبل‮ ‬
بقلم‮ ‬الشيخ‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬ -
التطبيع الإماراتي البحريني مقدمة للتطبيع السعودي مع العدو الصهيوني
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
شكراً.. هكـذا يكون الوفاء..
بقلم الدكتـور/ عصام حسين العابد
ايقونة مؤتمرية
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
"38" ‬عاماً‮ ‬من‮ ‬لحظة‮ ‬التأسيس‮.. ‬وحاجة‮ ‬المؤتمر‮ ‬لشجاعة‮ ‬التحديث‮ ‬
عبدالملك‮ ‬الفهيدي
المؤتمر‮.. ‬المسيرة‮ ‬والموقف
د. ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮
المؤتمر‮.. ‬تنظيم‮ ‬الشعب‮ ‬الرائد‮ ‬وصمام‮ ‬أمان‮ ‬يمن‮ ‬الحرية‮ ‬والديمقراطية
هشام‮ ‬شرف عبدالله
المؤتمر‮: ‬تفرُّد‮ ‬التجربة‮ ‬وتجاوز‮ ‬التحديات‮ ‬وأمل‮ ‬المستقبل‮ ‬
خالد‮ ‬سعيد‮ ‬الديني‮ ❊‬
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬ضد‮ ‬العدوان‮ ‬والتطبيع‮ ‬
عبدالوهاب‮ ‬يحيى‮ ‬الدرة‮ ❊
المؤتمر‮ ‬في‮ ‬عيد‮ ‬ميلاده‮ ‬الـ38:تَصْغُرُ‮ ‬في‮ ‬عين‮ ‬العظيم‮ ‬العظائم
توفيق‮ ‬الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - يخضع نحو مليون من سكان منطقة مدريد، لا سيما في جنوب العاصمة الاسبانية الأكثر فقراً، لتدابير صارمة اعتباراً من الاثنين

آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم

المؤتمرنت -
آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم
يخضع نحو مليون من سكان منطقة مدريد، لا سيما في جنوب العاصمة الاسبانية الأكثر فقراً، لتدابير صارمة اعتباراً من الاثنين تحدّ من حريتهم في التنقل على خلفية ارتفاع كبير في أعداد الإصابات بوباء كوفيد-19.

وخلال الأسبوعين المقبلين، لن يتمكن نحو 850 ألف شخص معنيين بهذه الاجراءات من الخروج من أحيائهم إلا لأسباب ضرورية كالذهاب إلى العمل والطبيب أو إرسال الأولاد إلى المدرسة. إلا أن التحرك مسموح به بحرية داخل الحي الذي يقطنونه.

200 ألف وفاة

أسفر الوباء عن وفاة 961,531 شخصاً على الأقل في العالم منذ أواخر ديسمبر، بحسب حصيلة أعدتها فرانس برس الاثنين الساعة 11,00 ت غ.

وأحصيت اصابة أكثر من 31,1 مليون شخص رسمياً، شفي منهم ما لا يقل عن 21 مليوناً.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات (199,513 وفاة)، تليها البرازيل (136,895) والهند (87882) والمكسيك (73493) والمملكة المتحدة (41759).

تحذير

حذرت السلطات الصحية البريطانية الاثنين من أن على البلاد "تغيير المسار" بما يمنع "انتشار" موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد قد تؤدي إلى تسجيل 200 وفاة يومياَ بحلول نوفمبر في بريطانيا التي تسجل أصلاً أكبر عدد وفيات في أوروبا يفوق 41 ألفاً.

أثر مدمر

أشارت دراسة أعدتها منظمة غير حكومية نشرت الاثنين إلى أن للوباء أثرا اقتصاديا "مدمرا" على السكان الأكثر عرضة للخطر في العالم، كالنازحين أو من يعيشون في مناطق نزاعات، ويواجهون خطر المجاعة والانقطاع عن التعليم.

وفي تحقيقه "دوامة هبوط" الذي جرى العمل عليه في 14 بلداً (منها مالي وأفغانستان وفنزويلا...)، أكد المجلس النروجي للاجئين أن نحو 75 في المئة من 1400 شخص جرى استطلاع رأيهم، تحدثوا عن تدهور ملحوظ في أوضاعهم نتيجة الأزمة الصحية.

تاج محل

بعد ستة أشهر من الإغلاق، فتح تاج محل الذي يعد معلماً رمزياً في الهند، أبوابه الاثنين رغم الارتفاع في عدد الإصابات اليومية في البلاد التي تعدّ 5,4 ملايين إصابة من بين 1,3 مليار نسمة.

والقصر الذي شيّد في القرن السابع عشر في أغرا (على بعد نحو 180 كلم إلى جنوب نيودلهي)، هو واحد من أكثر المعالم الأثرية شهرة في البلاد ويقصده كل عام نحو سبعة ملايين زائر.

جوائز "إيمي"

شارك نجوم الشاشة الصغيرة الأحد من منازلهم وغرف نومهم في حفل توزيع جوائز "ايمي" التي تعادل جوائز الأوسكار لكن للمسلسلات في الولايات المتحدة، فيما كان مقدم البرامج والكوميدي جيمي كيمل يقدّم الحفل انطلاقاً من قاعة فارغة في لوس أنجليس.

وبسبب جائحة كوفيد-19 صمّم منظّمو الحفلة بزات كاملة للوقاية البيولوجية على شكل بزات "سموكينغ" رسمية، تتيح تسليم الجوائز للفائزين في منازلهم بأمان.
المصدر: (أ ف ب)








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: كيف تتصرف إذا هاجم كلب شرس أطفالك؟
رياضة: سواريز يفسخ عقده مع برشلونة
علوم وتقنية: نقص فيتامين E عند الحوامل يضر بدماغ الجنين
عربي ودولي: كورونا يطيح بوزير الصحة في التشيك
عربي ودولي: إصابات كورونا اليومية بامريكا تلامس 40 الفا
علوم وتقنية: منظف شهير يقتل كورونا خلال 10 دقائق
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب
أخبار: وفيات كورونا حول العالم تقترب من مليون
أخبار: خروقات جديدة بالحديدة وغارات متواصلة
رياضة: يوفنتوس يهز شباك سامبدوريا بثلاثية
رياضة: ريال مدريد يتعادل مع سوسييداد
أخبار: 21 غارة عدوانية على عمران ومأرب والجوف
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ محمد المقطري
علوم وتقنية: انتبه.. آلام الوجه سببها نقص فيتامين B12!
فنون ومنوعات: كيف ضلل طبيب مصري الإعلام بـ"دجاجة"؟
أخبار: جديد العلماء وكورونا.. نصف سكان الأرض يمتلكون مناعة
رياضة: "خطأ" كيبا يمنح ليفربول فوزاً ثميناً على تشيلسي
أخبار: قوى العدوان تستحدث تحصينات عسكرية في الحديدة
عربي ودولي: مصر تسجل 128 إصابة جديدة بكورونا
عربي ودولي: تسجيل 17 حالة وفاة جديدة بكورونا في تونس
أخبار: بن حبتور يحث المنظمات الدولية على الحياد في تقاريرها
رياضة: توتنهام يتغلب على ساوثامبتون
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ عبدالجليل الجابري
أخبار: اسماء محطات تعبئة المشتقات النفطية اليوم
عربي ودولي: روسيا تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة بكورونا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020