المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة اللواء محمد علي الفضلي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة باسمه شخصياً وباسم قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، في وفاة اللواء محمد علي الفضلي الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد عمر طويل حافل بالعمل الوطني والنضال من أجل القضايا الوطنية، وفي مقدمتها الثورة والجمهورية والوحدة، حيث كان من طلائع المناضلين الذي كانت لهم أدوار بارزة في قيام ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة عام 1962 بقيادة الضباط الأحرار ثم في الدفاع عن النظام الجمهوري الخالد.



وأشاد ابوراس في برقية العزاء التي بعث بها إلى نجل الفقيد فاهم محمد علي الفضلي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية سكرتير الهيئة الوزارية للمؤتمر، وإخوانه وكافة آل الفضلي، بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية المبدئية وتضحياته الكبيرة التي بذلها طيلة حياته من أجل انتصار إرادة شعبنا اليمني العظيم.



سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون