المؤتمرنت -

الدكتور لبوزة يعزي بوفاة اللواء محمد علي الفضلي

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة، برقية عزاء ومواساة ، في وفاة اللواء محمد علي الفضلي أحد مناضلي الثورة اليمنية، بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال في خدمة الوطن.





وأشاد نائب رئيس المؤتمر بمناقب الفقيد المناضل وأدواره البارزة في ثورة الـ26 من سبتمبر الخالدة علاوة على أدواره في إرساء مداميك الجمهورية والوحدة من خلال ما عرف عنه من صدق وإخلاص في كل مواقفه الوطنية المبدئية وفي سبيل الانتصار للارادة الوطنية الحرة والمستقلة.



وعبر الدكتور لبوزة في برقية العزاء التي بعث بها إلى نجل الفقيد فاهم محمد علي الفضلي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية سكرتير الهيئة الوزارية للمؤتمر، وإخوانه وكافة آل الفضلي عن أصدق التعازي والمواساة ، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان





إنا لله وإنا إليه راجعون