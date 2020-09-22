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المؤتمر نت - حذر الفلكي عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" من موجة جوية جديدة في طريقها إلى اليمن

الفلكي الشوافي يحذر من موجة جوية جديدة في طريقها لليمن

المؤتمرنت -
الفلكي الشوافي يحذر من موجة جوية جديدة في طريقها لليمن
حذر الفلكي عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" من موجة جوية جديدة في طريقها إلى اليمن.

وقال الفلكي اليمني: منذ صباح اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 تجتاح كتلة غبارية اليمن قادمة من الشمال الشرقي لليمن وتبدا التأثير على الصحاري الداخلية في المحافظات الشرقية حتى الجوف وصعدة ومع مساء اليوم متوقع ان تتوغل الى الهضاب الداخلية وقد تمتد الى المرتفعات الجبلية الغربية.

ودعا الفلكي الشوافي الجميع الى توخي الحذر من انخفاض الرؤية الأفقية ومخاطر الغبار خصوصاً مرضى الجهاز التنفسي








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