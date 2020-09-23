الأربعاء, 23-سبتمبر-2020 الساعة: 06:04 ص - آخر تحديث: 03:23 ص (23: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الذكرى‮ ‬الـ‮ ‬(38)..‭‬‮ ‬التأسيس‮ ‬واستشراف‮ ‬المستقبل‮ ‬
بقلم‮ ‬الشيخ‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬ -
التطبيع الإماراتي البحريني مقدمة للتطبيع السعودي مع العدو الصهيوني
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
شكراً.. هكـذا يكون الوفاء..
بقلم الدكتـور/ عصام حسين العابد
ايقونة مؤتمرية
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
"38" ‬عاماً‮ ‬من‮ ‬لحظة‮ ‬التأسيس‮.. ‬وحاجة‮ ‬المؤتمر‮ ‬لشجاعة‮ ‬التحديث‮ ‬
عبدالملك‮ ‬الفهيدي
المؤتمر‮.. ‬المسيرة‮ ‬والموقف
د. ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮
المؤتمر‮.. ‬تنظيم‮ ‬الشعب‮ ‬الرائد‮ ‬وصمام‮ ‬أمان‮ ‬يمن‮ ‬الحرية‮ ‬والديمقراطية
هشام‮ ‬شرف عبدالله
المؤتمر‮: ‬تفرُّد‮ ‬التجربة‮ ‬وتجاوز‮ ‬التحديات‮ ‬وأمل‮ ‬المستقبل‮ ‬
خالد‮ ‬سعيد‮ ‬الديني‮ ❊‬
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬ضد‮ ‬العدوان‮ ‬والتطبيع‮ ‬
عبدالوهاب‮ ‬يحيى‮ ‬الدرة‮ ❊
المؤتمر‮ ‬في‮ ‬عيد‮ ‬ميلاده‮ ‬الـ38:تَصْغُرُ‮ ‬في‮ ‬عين‮ ‬العظيم‮ ‬العظائم
توفيق‮ ‬الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - توصلت دراسة جديدة إلى أن الناجين من حمى الضنك، قد يتمتعون بمستوى معين من المناعة ضد فيروس كورونا المستجد

المتعافون من حمى الضنك يمتلكون مناعة قوية ضد كورونا

المؤتمرنت -
المتعافون من حمى الضنك يمتلكون مناعة قوية ضد كورونا
توصلت دراسة جديدة إلى أن الناجين من حمى الضنك، قد يتمتعون بمستوى معين من المناعة ضد فيروس كورونا المستجد.

وحلل باحثون من جامعة ديوك الأميركية، أرقام تفشي فيروس كورونا في البرازيل، ووجدوا صلة بين انتشار الفيروس والأمراض المنقولة بواسطة البعوض.

وقال المؤلف الرئيسي، الدكتور ميغيل نيكوليليس، أستاذ علم الأعصاب بكلية ديوك للطب، إن الفريق قارن التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة بفيروس كورونا مع انتشار حمى الضنك في عامي 2019 و2020، ووجدوا أن المناطق التي تقل فيها معدلات الإصابة بفيروس كورونا وتباطؤ نمو الحالات فيها، كانت مواقع عانت من تفشي حمى الضنك هذا العام أو الماضي.

وأكد نيكوليليس أن هذا يعني أن الأجسام المضادة لحمى الضنك قد تمنع العدوى ويمكن أن تحيد فيروس كورونا، وفقاً لموقع الحرة.

وكتب المؤلفون للدراسة: "يثير هذا الاكتشاف المذهل احتمالا مثيرا للفضول للتفاعل المناعي المتبادل بين الأنماط المصلية لفيروس حمى الضنك وفيروس كورونا في إشارة إلى الأجسام المضادة للمرضين".

وأشاروا إلى أنه إذا تم إثبات صحة هذه الفرضية، فقد يعني ذلك أن الإصابة بحمى الضنك أو التحصين بلقاح فعال وآمن لحمى الضنك يمكن أن ينتج مستوى معينا من الحماية المناعية ضد فيروس كورونا.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: إلغاء مباراة ليتون وتوتنهام في كأس الرابطة
عربي ودولي: المغرب يسجل 2227 إصابة جديدة بكورونا
عربي ودولي: وفيات كورونا بأميركا تسجل "الرقم الأسوأ"
رياضة: كورونا يوجه ضربة لجماهير الدوري الإنجليزي
فنون ومنوعات: لن تصدق ماذا وجد في معدة مريض مصري!
فنون ومنوعات: دعوة زواج تحول حياة أسرة إلى مأساة
عربي ودولي: الهند تتخطى 5.5 ملايين إصابة بكورونا
مجتمع مدني: ماذا يحدث إذا تخلينا عن تناول الحلويات؟
أخبار: تسارع تفشي كورونا في العالم.. والصحة العالمية تحذر
اقتصاد: الذهب يهبط مع صعود الدولار
أخبار: الفلكي الشوافي يحذر من موجة جوية في طريقها لليمن
أخبار: 3 جرحى بقصف صاروخي سعودي على شدا صعدة
رياضة: أهلي صنعاء يتعاقد مع المهاجم هاني أبوهادي
أخبار: امين عام المؤتمر يواسي آل الفضلي
علوم وتقنية: هل تنجح المواد العشبية في مقاومة فيروس كورونا؟
أخبار: الصحة العالمية تعلن خبراً مفرحاً وآخر صادماً عن كورونا
أخبار: الدكتور لبوزة يعزي بوفاة اللواء محمد علي الفضلي
علوم وتقنية: تحذير من مخاطر تناول العنب
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة اللواء محمد علي الفضلي
أخبار: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم
أخبار: مواجهات عنيفة في الحديدة إثر هجوم للمرتزقة
فنون ومنوعات: كيف تتصرف إذا هاجم كلب شرس أطفالك؟
رياضة: سواريز يفسخ عقده مع برشلونة
أخبار: يمنيون في أمريكا يطالبون برفع الحصار وإيقاف العدوان
أخبار: علامات في اليدين تدل على الإصابة بسرطان الرئة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020