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نائب رئيس المؤتمر يُعزي الشيخ فيصل محمود

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، الدكتور/ قاسم لبوزة، برقية عزاء ومواساة إلى عضو مجلس الشورى الشيخ فيصل محمود حسن لخرم، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر، بوفاة والدته، الذي انتقلت إلى جوار ربها اثر مرض عضال.



وأعرب نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام في البرقية باسمه ونيابه عن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام ، عن عميق التعازي وعظيم المراسلة لأبناء الفقيدة وكافة إهلها وذويها، في ردفان ،وصنعاء بهذا المصاب .. مبتهلا إلى المولى عز وجل ان يتغمد الفقيده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنها فسيح جنانه وأن يعصم قلوب أهلها وذويها بالصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون