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المؤتمر نت - صدت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الاربعاء، لهجوم هو الثاني من نوعه للغزاة والمرتزقة خلال 24 ساعة بمدينة حيس محافظة الحديدة، ضمن خروقاتهم المتصاعدة للهدنة الأممية

مقتل مرتزقة بهجوم فاشل على الجيش واللجان بالحديدة

المؤتمرنت -
مقتل مرتزقة بهجوم فاشل على الجيش واللجان بالحديدة
صدت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الاربعاء، لهجوم هو الثاني من نوعه للغزاة والمرتزقة خلال 24 ساعة بمدينة حيس محافظة الحديدة، ضمن خروقاتهم المتصاعدة للهدنة الأممية.

وأفاد مصدر عسكري أن الغزاة والمرتزقة حاولوا بهجوم من مسارين على مواقع الجيش اليمني واللجان في قرية الشعب بمديرية حيس، سرعان ما باء بالفشل وخسائر بشرية في صفوفهم.

وأكد المصدر أن وحدات من الجيش اليمني واللجان اشتبكت مع الغزاة والمرتزقة بمختلف الأسلحة وأجبرتهم على الفرار بعد مصرع وجرح عدد منهم، وإخماد مصادر الإسناد،

وكانت قوات الجيش واللجان الشعبية سحقت امس هجوماً مماثلاً للغزاة والمرتزقة استهدف مواقع عسكرية في مدينة حيس.








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