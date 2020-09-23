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المؤتمر نت - حذر بحث جديد نشره علماء أعصاب متخصصون، من "موجة قادمة" من الأمراض العصبية، التي قد تنتج عن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"

علماء يحذرون: كورونا يزيد خطر الإصابة بمرض خطير

المؤتمرنت -
علماء يحذرون: كورونا يزيد خطر الإصابة بمرض خطير
حذر بحث جديد نشره علماء أعصاب متخصصون، من "موجة قادمة" من الأمراض العصبية، التي قد تنتج عن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتوقع فريق العلماء في معهد فلوري لعلم الأعصاب والصحة العقلية، أن يزيد انتشار فيروس كورونا من خطر إصابة الشخص بمرض الشلل الرعاش (باركنسون)، حسب ما أشار موقع "نيو أتلاس".

ويعتبر مرض باركنسون داء مزمن تزداد شدته مع الوقت ويصيب الملايين في أنحاء العالم، ويسبب الارتجاف الاإرادي ومشكلات في المشي والتحدث بسبب تلف خلايا المخ المنتجة للدوبامين.

ووفقاً للدراسة، تتزايد التقارير التي تثبت أن فيروس كورونا هو فيروس موجه للأعصاب، مما يعني أن لديه القدرة على دخول أنسجة المخ.

ويشير هذا إلى أن فيروس كورونا المستجد لديه بالتأكيد القدرة على أن يكون بمثابة "مادة أولية" ممرضة لزيادة خطر الإصابة بمرض باركنسون.

ويقول الطبيب كيفن بارنهام أحد مؤلفي البحث: "رغم أن العلماء لا يزالوا يتعلمون كيف يغزو فيروس كورونا الدماغ والجهاز العصبي المركزي، فإن حقيقة دخوله هناك واضحة".

وأضاف "ما نفهمه الآن هو أن الفيروس يمكن أن يسبب اضطرابا لخلايا الدماغ، مع احتمال أن تستمر الانتكاسة العصبية".

وأشار الباحثون أيضا إلى التداعيات الناجمة عن جائحة الإنفلونزا الإسبانية عام 1918 كدليل على هذه الفرضية، فبعد 5 سنوات من انتهاء جائحة الإنفلونزا الإسبانية، تضاعف تشخيص مرض باركنسون العالمي 3 مرات تقريباً.








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