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المؤتمر نت - تعد الإصابة بالأزمة القلبية أحد أبرز المؤشرات على تدهور الحالة الصحية الخاصة بالشخص، خاصة وأنها قد تكون مفاجئة وقاتلة في الآن ذاته

أسباب لا تتوقعها تسبب الإصابة بالأزمات القلبية

المؤتمرنت -
أسباب لا تتوقعها تسبب الإصابة بالأزمات القلبية
تعد الإصابة بالأزمة القلبية أحد أبرز المؤشرات على تدهور الحالة الصحية الخاصة بالشخص، خاصة وأنها قد تكون مفاجئة وقاتلة في الآن ذاته.

لكن يحدد الخبراء والباحثون بعض الأسباب التي قد يراها البعض غير متوقعة، والتي قد تسبب الإصابة بالأزمات القلبية.

وجاءت تلك الأسباب، بحسب ما نشرت وكالة سبوتنيك نقلاً عن موقع "تايمز نيوز ناو" على النحو التالي:

1- الزحام المروري:
ستندهش من معرفة أن الباحثين ربطوا بين ازدحام حركة المرور وزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية.

بالطبع، أنت تعرف بالفعل مدى التوتر الذي يمكن أن يكون عليه عندما تكون عالقًا في حركة المرور من شارع إلى شارع ومن إشارة إلى إشارة.

تشير الأبحاث إلى أن قضاء ساعة واحدة في حركة المرور قد يزيد من خطر إصابتك بنوبة قلبية. وترتبط مستويات الضوضاء المرتفعة أيضًا بأمراض القلب.

الحل: جرب الاستماع إلى مادة صوتية محببة إلى نفسك للتخلص من التوتر إذا كنت بحاجة للسفر أو الانتقال، خلال ساعة الذروة.

2- العمل بنظام الورديات
حذر الباحثون من أن العمل بنظام الورديات له تأثير سيء على إيقاع الساعة البيولوجية للجسم أو "ساعتك الداخلية"، مما قد يضر قلبك.

وأفادت دراسة من جامعة ويسترن في كندا أن العمل ليلاً أو لساعات غير منتظمة يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

الحل: اتخذ خيارات نمط حياة أكثر صحة مثل اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، حتى لو لم يكن بإمكانك تجنب العمل بنظام الورديات تأكد من مراجعة طبيبك لإجراء فحوصات منتظمة.

3- مشاكل الأسنان
وجدت الأبحاث أن الأشخاص المصابين بأمراض اللثة لديهم فرصة أكبر للإصابة بأمراض القلب.

الباحثون غير متأكدين من سبب حدوث ذلك، لكنهم يعتقدون أن بكتيريا اللثة قد تنتقل إلى مجرى الدم، مما يؤدي إلى التهاب الأوعية الدموية ومشاكل أخرى في القلب.

الحل: راجع طبيب الأسنان على الفور إذا لاحظت أي احمرار أو وجع في لثتك. ويجب عليك زيارة طبيب الأسنان كل 6 أشهر، للحفاظ على صحة أسنانك ولثتك.

4- الكرش:
أي دهون زائدة ضارة لقلبك، ومع ذلك، فقد وجد أن النوع المحيط بالجزء الأوسط أو الخصر أو ما يعرف بالكرش خطير بشكل خاص. يمكن أن تؤدي دهون البطن في الواقع إلى تحفيز جسمك على إنتاج هرمونات ومواد كيميائية أخرى ترفع ضغط الدم ولها تأثير سلبي على الأوعية الدموية ومستويات الكوليسترول.

وأظهرت دراسة نشرت في مجلة القلب الأوروبية أن النساء اللواتي لديهن أعلى مستوى من الدهون في البطن معرضات بنسبة 91 في المائة لخطر الإصابة بأمراض القلب مقارنة بالنساء اللائي لديهن أقل نسبة من الدهون في البطن

الحل: تحدث إلى طبيبك أو مقدم الرعاية الصحية حول خطة النظام الغذائي والتمارين الرياضية، للحفاظ على لياقتك وصحتك.

5- قلة النوم:
يزداد خطر إصابتك بارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، عندما تنام أقل من 6 ساعات بشكل روتيني.

عدم الحصول على ساعات كافية من النوم يزيد أيضًا من احتمالات الإصابة بالسمنة والإصابة بمرض السكري.

الحل: من المستحسن أن ينام البالغون 7-9 ساعات كل ليلة.








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