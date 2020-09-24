الخميس, 24-سبتمبر-2020 الساعة: 01:11 ص - آخر تحديث: 12:41 ص (41: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الذكرى‮ ‬الـ‮ ‬(38)..‭‬‮ ‬التأسيس‮ ‬واستشراف‮ ‬المستقبل‮ ‬
بقلم‮ ‬الشيخ‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬ -
التطبيع الإماراتي البحريني مقدمة للتطبيع السعودي مع العدو الصهيوني
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
شكراً.. هكـذا يكون الوفاء..
بقلم الدكتـور/ عصام حسين العابد
ايقونة مؤتمرية
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
"38" ‬عاماً‮ ‬من‮ ‬لحظة‮ ‬التأسيس‮.. ‬وحاجة‮ ‬المؤتمر‮ ‬لشجاعة‮ ‬التحديث‮ ‬
عبدالملك‮ ‬الفهيدي
المؤتمر‮.. ‬المسيرة‮ ‬والموقف
د. ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮
المؤتمر‮.. ‬تنظيم‮ ‬الشعب‮ ‬الرائد‮ ‬وصمام‮ ‬أمان‮ ‬يمن‮ ‬الحرية‮ ‬والديمقراطية
هشام‮ ‬شرف عبدالله
المؤتمر‮: ‬تفرُّد‮ ‬التجربة‮ ‬وتجاوز‮ ‬التحديات‮ ‬وأمل‮ ‬المستقبل‮ ‬
خالد‮ ‬سعيد‮ ‬الديني‮ ❊‬
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬ضد‮ ‬العدوان‮ ‬والتطبيع‮ ‬
عبدالوهاب‮ ‬يحيى‮ ‬الدرة‮ ❊
المؤتمر‮ ‬في‮ ‬عيد‮ ‬ميلاده‮ ‬الـ38:تَصْغُرُ‮ ‬في‮ ‬عين‮ ‬العظيم‮ ‬العظائم
توفيق‮ ‬الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - أدان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية ما جاء في البيان الصحفي الصادر عن الخارجية الأمريكية، على خلفية دعوة نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيف بيجن، لصنعاء للتراجع عن إغلاق مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الأممية

اليمن لواشنطن: تحالف العدوان أغلق مطار صنعاء أمام الرحلات الإنسانية

المؤتمرنت -
اليمن لواشنطن: تحالف العدوان أغلق مطار صنعاء أمام الرحلات الإنسانية
أدان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية ما جاء في البيان الصحفي الصادر عن الخارجية الأمريكية، على خلفية دعوة نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيف بيجن، لصنعاء للتراجع عن إغلاق مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الأممية.

وأوضح المصدر أن بيان الخارجية الأمريكية، تجاهل أن تحالف العدوان السعودي ـ الإماراتي المدعوم من الإدارة الأمريكية، هو من أغلق مطار صنعاء الدولي أمام اليمنيين وكل الرحلات التجارية والمدنية منذ أغسطس 2016، ما أدى إلى وفاة عشرات الآلاف من المرضى وتقطع السبل بالطلاب والعائدين من خارج اليمن ورجال الأعمال وغيرهم.

وأشار إلى تجاهل البيان الأمريكي، أن إغلاق مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الأممية، هو نتيجة مباشرة لانعدام المشتقات النفطية اللازمة للمطار بسبب استمرار احتجاز تحالف العدوان ومواليه لسفن المشتقات النفطية ومنع دخولها لميناء الحديدة، ما يهدد بتوقف كافة القطاعات الخدمية وعلى رأسها الصحة والاتصالات والمياه وارتفاع تكاليف النقل والذي بدوره أدى لارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ودعا المصدر الإدارة الأمريكية إلى النظر بواقعية لمجريات الأحداث على الساحة اليمنية وترك المغالطات جانباً .. موضحاً أن حكومة الإنقاذ هي أول من حذر من تداعيات وضع الخزان النفطي العائم صافر منذ عامين، وأكدت أهمية الحاجة لإجراء تقييم وصيانة في كل تواصل تم مع الأمم المتحدة.

وأكد المصدر أن السلطات في صنعاء ما تزال متعاونة من أجل إجراء عملية التقييم والصيانة في أسرع وقت لتلافي أي مخاطر محتملة بسبب موقف دول العدوان وإصرارها على عدم تنفيذ أعمال الصيانة في أوقاتها خلال العدوان، بحسب وكالة سبأ.

وجدد المصدر الدعوة للإدارة الأمريكية إلى الاضطلاع بمسؤوليتها كعضو دائم في مجلس الأمن الذي يفترض بها رعاية وتهيئة أجواء السلام والأمن في مختلف أنحاء العالم ووقف الدعم الأمريكي لتحالف العدوان وإنهاء سلوك الجري وراء سياسة المصالح التي تنتهجها الإدارة الأمريكية حاليا.

ولفت المصدر إلى أن ذلك الأمر سيؤدي إلى إنهاء العدوان العسكري ورفع الحصار الشامل والتهيئة للدخول في مفاوضات سياسية سلمية تخدم الشعب اليمني وتحفظ لليمن سيادته ووحدة أراضيه.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
محافظات: البيضاء .. بدء صرف مستحقات الإعاشة لأسر الشهداء
عربي ودولي: 5 ملايين إصابة بكورونا في أوروبا
رياضة: سواريز يغادر مقر تدريب برشلونة باكياً
اقتصاد: الذهب يلامس أقل مستوى في 6 أسابيع
عربي ودولي: بريطانيا تصل لعدد إصابات "مقلق"
فنون ومنوعات: موقف عادل إمام من دراما رمضان المقبل
علوم وتقنية: أسباب لا تتوقعها تسبب الإصابة بالأزمات القلبية
أخبار: نائب رئيس المؤتمر يُعزي الشيخ فيصل محمود
أخبار: إجازة رسمية بمناسبة العيد الـ 58 لثورة 26 سبتمبر
أخبار: خبر سار من اليابان بشأن علاج كورونا
عربي ودولي: 1769 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا
مجتمع مدني: احذروا.. هذه أعراض "جديدة" لكورونا
أخبار: خروقات مستمرة بالحديدة وجرحى في صعدة
رياضة: إلغاء مباراة ليتون وتوتنهام في كأس الرابطة
أخبار: المتعافون من حمى الضنك يمتلكون مناعة ضد كورونا
عربي ودولي: المغرب يسجل 2227 إصابة جديدة بكورونا
أخبار: العدوان يدمر مصنع في صنعاء وغارات على مأرب
علوم وتقنية: علامة في الأذن تنذر بخطر صحي
أخبار: المرضى في خطر.. مستشفى حزم الجوف خارج الخدمة
عربي ودولي: وفيات كورونا بأميركا تسجل "الرقم الأسوأ"
أخبار: الأمين العام يعزي القيادي عبدالقوي العشاري بوفاة شقيقه
رياضة: كورونا يوجه ضربة لجماهير الدوري الإنجليزي
فنون ومنوعات: لن تصدق ماذا وجد في معدة مريض مصري!
أخبار: قوى العدوان ارتكبت 95 خرقاً لوقف النار في الحديدة
فنون ومنوعات: دعوة زواج تحول حياة أسرة إلى مأساة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020