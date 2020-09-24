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المؤتمر نت - عقدت قيادة المؤتمر الشعبي العام اجتماعا لها برئاسة الشيخ صادق أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام صباح اليوم الخميس في العاصمة صنعاء خصص لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الوطنية

في اجتماع برئاسة أبوراس.. قيادة المؤتمر تهنىء الشعب اليمني بأعياد سبتمبر وأكتوبر

المؤتمرنت -
في اجتماع برئاسة أبوراس.. قيادة المؤتمر تهنىء الشعب اليمني بأعياد سبتمبر وأكتوبر
عقدت قيادة المؤتمر الشعبي العام اجتماعا لها برئاسة الشيخ صادق أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام صباح اليوم الخميس في العاصمة صنعاء خصص لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الوطنية.

ووقف الاجتماع أمام احتفالات شعبنا اليمني بأعياد ثورته الخالدة السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر والثلاثين من نوفمبر حيث هنأت قيادة المؤتمر الشعب اليمني بأعياد الثورة التي خلصت الشعب اليمني من حكم الكهنوت والاحتلال البريطاني مؤكدة أن الشعب اليمني سيظل يناضل وان مصير الغزاة والمحتلين الجدد لن يختلف عن مصير من سبقوهم من المستعمرين.

واستعرض الاجتماع ما يتعرض له شعبنا اليمني منذ ست سنوات من عدوان غاشم وحصار ظالم من قبل دول التحالف بقيادة السعودية والإمارات وما تسبب به من قتل وجرح وإعاقة وتهجير ونزوح عشرات الآلاف من المواطنين معظمهم من النساء والأطفال ؛وما يمثله الحصار وإغلاق المطارات وفي مقدمتها مطار صنعاء الدولي من جريمة قتل جماعية بحق اليمنيين خصوصا المرضى والجرحى والمسافرين ؛محيية صمود وتضحيات الشعب اليمني خلال ما يزيد عن الفي يوم من العدوان والحصار.

واستغرب الاجتماع من مواقف بعض قيادات المرتزقة الذين باتوا يظهرون اليوم على بعض القنوات ليتحدثوا بعد مرور ست سنوات عن مخططات التحالف ضد اليمن وشعبه رغم أنهم كانوا ولا يزالون متورطين مع التحالف في كل جرائمه، مشيرا إلى أن الجميع كان يعرف منذ أول غارة للعدوان على مطار صنعاء بمخططات وأهداف دول التحالف الرامية إلى تدمير اليمن وتمزيقه وانتهاك سيادته واستقلاله.

وحمل الاجتماع دول تحالف العدوان وما يسمى بالشرعية كامل المسؤولية عن كل الدماء التي أزهقت وكل جرائم الحرب التي ارتكبت والدمار الذي لحق بكافة مناحي الحياة والبنية التحتية والخدمية في الجمهورية اليمنية مؤكدا أن الشعب اليمني سيلاحق دول تحالف العدوان ومن تورط معهم من المرتزقة اليمنيين بارتكاب جرائم حرب سواء أمام القضاء اليمني أو المحاكم الدولية.

ودعا الاجتماع الأنظمة الحاكمة في دول الخليج والتي تقود تحالف العدوان إلى عدم تصدير خلافاتها والازمات التي تعيشها سواء داخل كل نظام أو على مستوى دولها إلى اليمن ومحاولة تصفية خصوماتها وحساباتها في اليمن وعليها أن تحل تلك الخلافات بعيدا عن الجمهورية اليمنية وترك اليمنيين ليحلوا خلافاتهم ومشاكلهم بأنفسهم بعيدا عن التدخلات الخارجية لما في ذلك من تحقيق لامن واستقرار اليمن والمنطقة.

كما وقف الاجتماع أمام عدد من القضايا المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.








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