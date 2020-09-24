الخميس, 24-سبتمبر-2020 الساعة: 04:06 م - آخر تحديث: 02:25 م (25: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الذكرى‮ ‬الـ‮ ‬(38)..‭‬‮ ‬التأسيس‮ ‬واستشراف‮ ‬المستقبل‮ ‬
بقلم‮ ‬الشيخ‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬ -
التطبيع الإماراتي البحريني مقدمة للتطبيع السعودي مع العدو الصهيوني
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
شكراً.. هكـذا يكون الوفاء..
بقلم الدكتـور/ عصام حسين العابد
ايقونة مؤتمرية
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
"38" ‬عاماً‮ ‬من‮ ‬لحظة‮ ‬التأسيس‮.. ‬وحاجة‮ ‬المؤتمر‮ ‬لشجاعة‮ ‬التحديث‮ ‬
عبدالملك‮ ‬الفهيدي
المؤتمر‮.. ‬المسيرة‮ ‬والموقف
د. ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮
المؤتمر‮.. ‬تنظيم‮ ‬الشعب‮ ‬الرائد‮ ‬وصمام‮ ‬أمان‮ ‬يمن‮ ‬الحرية‮ ‬والديمقراطية
هشام‮ ‬شرف عبدالله
المؤتمر‮: ‬تفرُّد‮ ‬التجربة‮ ‬وتجاوز‮ ‬التحديات‮ ‬وأمل‮ ‬المستقبل‮ ‬
خالد‮ ‬سعيد‮ ‬الديني‮ ❊‬
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬ضد‮ ‬العدوان‮ ‬والتطبيع‮ ‬
عبدالوهاب‮ ‬يحيى‮ ‬الدرة‮ ❊
المؤتمر‮ ‬في‮ ‬عيد‮ ‬ميلاده‮ ‬الـ38:تَصْغُرُ‮ ‬في‮ ‬عين‮ ‬العظيم‮ ‬العظائم
توفيق‮ ‬الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - صعّدت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 17 غارة على محافظات حجة، مأرب والجوف

تصعيد بالحديدة وغارات على مأرب والجوف وحجة

المؤتمرنت -
تصعيد بالحديدة وغارات على مأرب والجوف وحجة
صعّدت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 17 غارة على محافظات حجة، مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 207 خروقات بينها زحفان في حيس، وتحليق طائرتين حربيتين في أجواء حيس وتسع طائرات تجسسية في أجواء والتحيتا وكيلو 16 والمنظر ومدينة الحديدة.

ونفذت قوى العدوان 49 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و142 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأوضح المصدر أن قوى العدوان شنت زحفاً واسعاً من مسارين على مواقع الجيش واللجان الشعبية في قرية الشعب بمديرية حيس رافقه قصف مكثف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مسنوداً بالمدرعات والآليات.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة المزرق بمديرية حرض محافظة حجة، وسبع غارات على سوق الثلوث ومنطقتي الخنجر والخليفين بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

وأفاد المصدر بأن الطيران شن ثلاث غارات على مديرية صرواح، وخمس غارات على مديرية رحبة بمحافظ مأرب.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
محافظات: البيضاء .. بدء صرف مستحقات الإعاشة لأسر الشهداء
عربي ودولي: 5 ملايين إصابة بكورونا في أوروبا
رياضة: سواريز يغادر مقر تدريب برشلونة باكياً
اقتصاد: الذهب يلامس أقل مستوى في 6 أسابيع
عربي ودولي: بريطانيا تصل لعدد إصابات "مقلق"
فنون ومنوعات: موقف عادل إمام من دراما رمضان المقبل
علوم وتقنية: أسباب لا تتوقعها تسبب الإصابة بالأزمات القلبية
أخبار: مقتل مرتزقة بهجوم فاشل على الجيش واللجان بالحديدة
أخبار: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 31.6 مليون
أخبار: نائب رئيس المؤتمر يُعزي الشيخ فيصل محمود
أخبار: إجازة رسمية بمناسبة العيد الـ 58 لثورة 26 سبتمبر
أخبار: خبر سار من اليابان بشأن علاج كورونا
عربي ودولي: 1769 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا
مجتمع مدني: احذروا.. هذه أعراض "جديدة" لكورونا
أخبار: خروقات مستمرة بالحديدة وجرحى في صعدة
رياضة: إلغاء مباراة ليتون وتوتنهام في كأس الرابطة
أخبار: المتعافون من حمى الضنك يمتلكون مناعة ضد كورونا
عربي ودولي: المغرب يسجل 2227 إصابة جديدة بكورونا
أخبار: العدوان يدمر مصنع في صنعاء وغارات على مأرب
علوم وتقنية: علامة في الأذن تنذر بخطر صحي
أخبار: المرضى في خطر.. مستشفى حزم الجوف خارج الخدمة
عربي ودولي: وفيات كورونا بأميركا تسجل "الرقم الأسوأ"
أخبار: الأمين العام يعزي القيادي عبدالقوي العشاري بوفاة شقيقه
رياضة: كورونا يوجه ضربة لجماهير الدوري الإنجليزي
فنون ومنوعات: لن تصدق ماذا وجد في معدة مريض مصري!
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020