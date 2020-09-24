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أخبار
المؤتمر نت - أرقام مرعبة.. هذه جرائم العدوان ومرتزقته بحق المدنيين في تعز

أرقام مرعبة.. هذه جرائم العدوان ومرتزقته بحق المدنيين

المؤتمرنت -
أرقام مرعبة.. هذه جرائم العدوان ومرتزقته بحق المدنيين
أكد مكتب وزارة حقوق الإنسان بمحافظة تعز استشهاد وإصابة أربعة آلاف و 576 مواطناً بنيران تحالف العدوان ومرتزقته منذ مارس 2015 .

وأوضح مكتب حقوق الإنسان في تقرير صدر بمرور ألفي يوم من العدوان، أن ألفين و152 مواطناً استشهدوا بنيران تحالف العدوان ومرتزقته بينهم 474 طفلاً و352 امرأة و ألف و326 رجلاً.

وأشار إلى أن العدوان ومرتزقته تسببوا في إصابة ألفين و424 مواطناً بينهم 424 طفلاً و253 امرأة وألف و747 رجلاً .

وذكر التقرير أن العدوان دمر 950 منشأة في قطاع البنية التحتية و551 منشأة خدمية و ثلاثة آلاف و893 منشأة اقتصادية، فيما بلغ عدد المنازل المدنية المدمرة والمتضررة جراء العدوان 95 ألفاً و790 منزلاً.

ففي قطاع البنية التحتية دمر العدوان مطار تعز ومينائين اثنين و239 منشأة حكومية و 34 محطة ومولد كهرباء و90 شبكة ومحطة اتصالات و58 خزاناً وشبكة مياه و516 طريقاً وجسراً و عشر مقابر.

ولفت التقرير أن المنشآت الخدمية المدمرة شملت عشر جامعات، 45 مستشفى ومرفقاً صحياً، 152 مدرسة ومعهداً، ومائة مسجد و 14 منشأة رياضية و 20 معلماً أثرياً و ست منشآت إعلامية، و204 حقول زراعيةً.

وبيّن التقرير أن المنشآت الاقتصادية المدمرة والمتضررة نتيجة العدوان في المحافظة شملت 55 مصنعاً و 96 سوقاً تجارياً وألفين و167 منشأة تجارية و 33 منشأة سياحية و 450 مخزن أغذية و 80 شاحنة غذاء و52 محطة وقود و 41 ناقلة وقود و780 وسيلة نقل و 46 مزرعة دجاج ومواشٍ و 93 قارب صيد.








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