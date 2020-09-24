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المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية شكر جوابية من أولاد الفقيد اللواء محمد علي الفضلي وذلك رداً على برقية العزاء التي بعثها اليهم في وفاة والدهم، جاء فيها

رئيس المؤتمر يتلقى برقية شكر من أولاد الفقيد الفضلي

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يتلقى برقية شكر من أولاد الفقيد الفضلي
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية شكر جوابية من أولاد الفقيد اللواء محمد علي الفضلي وذلك رداً على برقية العزاء التي بعثها اليهم في وفاة والدهم، جاء فيها:

الوالد الشيخ المناضل/ صادق بن أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - الأكرم

تحية طيبة وبعد:

أتقدم إليكم ولقيادة المؤتمر الشعبي العام بإسمي شخصيا ونيابة عن إخواني بخالص الشكر والتقدير والعرفان والامتنان على تعزيتكم بوفاة والدنا اللواء محمد علي الفضلي – رحمه الله – والتي شاطرتمونا فيها أحزاننا والتخفيف عن ألامنا في هذا المصاب الجلل من خلال برقية العزاء الصادقة والكريمة التي بعثتم بها إلينا والتي كان لها أطيب وأجمل الأثر في نفوسنا جميعا، وتلك من سجاياكم ومن الخصال الحميدة التي تتحلون بها في كل الظروف والمناسبات.

كما نشكركم على ذكر مناقب والدنا في خدمة الوطن، وهذا يدل على حسن مناقبكم انتم والدنا رئيس المؤتمر، وتاريخكم الوضاء لخدمة هذا الوطن.

سائلين المولى عزوجل ان يجازيكم عنا خير الجزاء ويمتعكم بالصحة والعافية وطول العمر وان لا يريكم أي مكروه في عزيز او غالي عليكم.

والحمد لله من قبل ومن بعد،
ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

وتقبلوا خالص تحياتنا وتقديرنا لكم

اولاد الفقيد وأسرته عنهم:
فاهم محمد علي الفضلي
مساعد مقرر اللجنة العامة
سكرتير الهيئة الوزارية للمؤتمر الشعبي العام








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