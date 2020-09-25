الجمعة, 25-سبتمبر-2020 الساعة: 01:57 ص - آخر تحديث: 01:21 ص (21: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الذكرى‮ ‬الـ‮ ‬(38)..‭‬‮ ‬التأسيس‮ ‬واستشراف‮ ‬المستقبل‮ ‬
بقلم‮ ‬الشيخ‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬ -
التطبيع الإماراتي البحريني مقدمة للتطبيع السعودي مع العدو الصهيوني
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
شكراً.. هكـذا يكون الوفاء..
بقلم الدكتـور/ عصام حسين العابد
ايقونة مؤتمرية
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
"38" ‬عاماً‮ ‬من‮ ‬لحظة‮ ‬التأسيس‮.. ‬وحاجة‮ ‬المؤتمر‮ ‬لشجاعة‮ ‬التحديث‮ ‬
عبدالملك‮ ‬الفهيدي
المؤتمر‮.. ‬المسيرة‮ ‬والموقف
د. ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮
المؤتمر‮.. ‬تنظيم‮ ‬الشعب‮ ‬الرائد‮ ‬وصمام‮ ‬أمان‮ ‬يمن‮ ‬الحرية‮ ‬والديمقراطية
هشام‮ ‬شرف عبدالله
المؤتمر‮: ‬تفرُّد‮ ‬التجربة‮ ‬وتجاوز‮ ‬التحديات‮ ‬وأمل‮ ‬المستقبل‮ ‬
خالد‮ ‬سعيد‮ ‬الديني‮ ❊‬
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬ضد‮ ‬العدوان‮ ‬والتطبيع‮ ‬
عبدالوهاب‮ ‬يحيى‮ ‬الدرة‮ ❊
المؤتمر‮ ‬في‮ ‬عيد‮ ‬ميلاده‮ ‬الـ38:تَصْغُرُ‮ ‬في‮ ‬عين‮ ‬العظيم‮ ‬العظائم
توفيق‮ ‬الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - أكدت دراسة جديدة أن الجلوس لأكثر من 7 ساعات ونصف الساعة في اليوم يزيد من خطر وفاة الشباب

احذروا.. الجلوس لأكثر من 7 ساعات متواصلة خطر مميت

المؤتمرنت -
احذروا.. الجلوس لأكثر من 7 ساعات متواصلة خطر مميت
أكدت دراسة جديدة أن الجلوس لأكثر من 7 ساعات ونصف الساعة في اليوم يزيد من خطر وفاة الشباب.

ويرتبط البقاء على الكراسي أثناء يوم العمل وعلى الأريكة في المساء بمجموعة من المشكلات الصحية.

ووجد الباحثون أن احتمالية الوفاة المبكرة تزداد تدريجيا عند قضاء 7.5 إلى 9 ساعات يوميا جالسا،

ويزداد التهديد بشكل حاد بعد 9.5 ساعات من الجلوس يوميا.

وأولئك الذين يقضون 12 ساعة في اليوم جالسين، لديهم ما يقارب ثلاثة أضعاف احتمال الموت المبكر مقارنة بمن يجلسون لمدة 7.5 ساعة يومياً، بحسب ماورد في صحيفة ميرور.

ووجد الخبراء في جامعة ليستر الذين راجعوا أدلة من 10 دراسات دولية أن مدة الجلوس زادت منذ الإغلاق.

ويعني الجلوس على أسطح مستوية الاستخدام المستمر بمستوى منخفض لعدد من مجموعات العضلات.

وقالت مؤلفة الدراسة، الدكتورة شارلوت إدواردسون، إن الأشخاص الذين يجلسون كثيرا يحتاجون إلى 30 إلى 75 دقيقة من التمارين المعتدلة إلى القوية كل يوم، لإصلاح الضرر الناجم عن جلوسهم.

وأضافت: "نعلم أن الكثير من الناس لا يستطيعون ملاءمة هذا المستوى من النشاط البدني في حياتهم اليومية. ولكن ما يمكننا القيام به هو تفريق فترات طويلة من الجلوس مع نشاط خفيف، مثل الوقوف أثناء اجتماعات العمل أو المكالمات الهاتفية، أو التجول في المكتب أو المنزل أو القيام بتمارين بسيطة للذراع أو رفع ربلة الساق".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: إصابات كورونا بموسكو في أعلى مستوى
فنون ومنوعات: مصرع رجل بعد تناول هذه الحلوى
أخبار: دراسة تحذر من آثار خطيرة للتسمم بفيتامين D
رياضة: إصابة نجم ميلان إبراهيموفيتش بكورونا
رياضة: صعود تشيلسي وأرسنال لدور الـ16
عربي ودولي: إصابات كورونا في الهند تواصل الارتفاع
أخبار: دراسة جديدة: كورونا يتأثر بخلايا الدم البيضاء
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب بفعل ارتفاع الدولار
أخبار: أرقام مرعبة.. هذه جرائم العدوان ومرتزقته بحق المدنيين
أخبار: تصعيد بالحديدة وغارات على مأرب والجوف وحجة
علوم وتقنية: ما هي فوائد الفلفل الحار للقلب؟
محافظات: البيضاء .. بدء صرف مستحقات الإعاشة لأسر الشهداء
عربي ودولي: 5 ملايين إصابة بكورونا في أوروبا
أخبار: اليمن لواشنطن: تحالف العدوان أغلق مطار صنعاء الدولي
رياضة: سواريز يغادر مقر تدريب برشلونة باكياً
اقتصاد: الذهب يلامس أقل مستوى في 6 أسابيع
عربي ودولي: بريطانيا تصل لعدد إصابات "مقلق"
فنون ومنوعات: موقف عادل إمام من دراما رمضان المقبل
أخبار: خروقات قوى العدوان بلغت 207 خلال 24 ساعة
علوم وتقنية: أسباب لا تتوقعها تسبب الإصابة بالأزمات القلبية
أخبار: علماء يحذرون: كورونا يزيد خطر الإصابة بمرض خطير
أخبار: مقتل مرتزقة بهجوم فاشل على الجيش واللجان بالحديدة
أخبار: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 31.6 مليون
أخبار: نائب رئيس المؤتمر يُعزي الشيخ فيصل محمود
أخبار: إجازة رسمية بمناسبة العيد الـ 58 لثورة 26 سبتمبر
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020